Ancelotti celebra vitória e elogia Seleção: “Achei um jogo completo"

Carlo Ancelotti elogiou o time verde e amarelo e comemorou a classificação a Copa do Mundo - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Na sua primeira vitória à frente da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti saiu satisfeito. Com gol de Vini Jr., o Brasil venceu o Paraguai por 1 a 0 na Neo Química Arena, na noite da última terça-feira, 10, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O resultado classificou matematicamente o Brasil ao Mundial. Após a partida, o treinador comemorou o desempenho da equipe em sua coletiva de imprensa.

“Creio que foi um bom jogo, muito bom no primeiro tempo. Jogamos bem, com a posse de bola, controlando, embora tenhamos concluído pouco. Baixamos o ritmo no segundo tempo, mas no geral achei um jogo completo. Estamos bem contentes”, disse o italiano, que completou 66 anos no mesmo dia do jogo.

“Controlamos muito melhor a bola. Precisávamos ganhar o jogo, tivemos mais mobilidade e chances. A saída atrás foi muito boa, com Alisson indo bem na saída. O ideal seria ter a mesma intensidade do primeiro tempo no segundo, mas o resultado nos favorecia e não nos arriscamos como no primeiro tempo”, complementou.

Ancelotti aproveitou para agradecer à a festa e o apoio da torcida em São Paulo.

“A torcida está contente. Quero agradecer ao torcedor pela recepção que fizeram. Saímos contentes, agora é olhar adiante”, comentou.

O treinador explicou também as alterações que fez durante a partida, trocando Gerson, Estêvão e Richarlison por Martinelli, Raphinha e Matheus Cunha. Para ele, a mudança deu mais dinamismo ao ataque brasileiro.

“A ideia era mudar um pouco o setor ofensivo. Martinelli mudou de posição com Vini, Cunha ajudou na posse de bola no ataque. Cunha, Martinelli, Raphinha... o time combinou bem. Vanderson empurrou muito o Paraguai pelo lado direito. Jogaram bem e por isso estou contente”, revelou.

Sobre o estilo de jogo que pretende implementar, o comandante destacou a intensidade da equipe diante dos paraguaios.

“Futebol tem que ter intensidade com a bola e sem a bola. A pressão é importante, pois não permite ao rival ter tempo para jogar como quer. Há um problema, porque precisa correr para fazer a pressão, tem que sacrificar, ter compromisso e atitude. E a equipe teve isso nos dois jogos. Queríamos fazer mais pressão no Equador, mostrar uma versão distinta. Nesse jogo fizemos bem. Pressionar é muito importante”, declarou.

Ancelotti brincou sobre a solidez defensiva da equipe verde e amarela. Ele falou da sua nacionalidade e enalteceu a dedicação dos componentes do setor.

“Sou italiano (risos). A equipe não tomou gol porque trabalharam bem atrás. Os meio-campistas fizeram esforço extraordinário, como o Casemiro. Saio contente também por isso, mais por estarmos no Mundial”, brincou.

Com a Data Fifa encerrada, Ancelotti comentou seus planos para os próximos meses em solo brasileiro.

“Primeiro, achar onde morar. Segundo, sim, ir à Copa do Mundo de Clubes. Em terceiro, tenho uma lista ampla de jogadores que estão em todo mundo, no Brasil, Europa, Arábia. Tem uns 70 jogadores. Teremos tempo de avaliar cada um. Que todos esses 70 podem ir ao Mundial. Não há uma lista definitiva de 25, 26. Gostei muito da atitude, do compromisso e do ambiente que esses convocados trouxeram nessa primeira convocação”, finalizou.