Neymar ironiza companheiro de Seleção nas redes sociais; saiba quem é

Neymar ficou fora da última convocação da Seleção Brasileira - Foto: Raul Baretta / Santos FC

Ausente na última convocação da Seleção Brasileira, o craque Neymar Jr. usou as redes sociais para ironizar um comentário de Luiz Henrique, ex-Botafogo, que opinou sobre a necessidade do camisa 10 "correr pra todo mundo" nos jogos da Amarelinha.

Questionado se o Brasil deveria ser montado em torno de Neymar ou focar mais na parte coletiva, o atacante do Zenit, que acumula convocações recentes para a Seleção, afirmou que "falta um pouco" de ajuda do meia-atacante do Santos na parte tática.

"Eu acho que o Neymar é um jogadoraço, joga muito, tem muito talento, mas eu acho que ele tem que ajudar [taticamente] também, sabe? A gente sabe que ele é um jogador que faz muito na Seleção, mas no Santos agora ele ajuda muito. Acho que falta um pouco disso dele", disse Luiz Henrique à CazéTV.

Ajudar um pouquinho também, marcar, correr pra todo mundo, porque se ele correr e todo mundo estiver correndo vai dar certo, vai dar certo, não tem jeito. Luiz Henrique - Atacante do Zenit e Seleção Brasileira

Ex-Botafogo, Luiz Henrique defende atualmente o Zenit | Foto: Reprodução/Zenit

Neymar, no entanto, não aprovou os comentários de Luiz Henrique e respondeu na postagem do vídeo do trecho da entrevista. "Ah pronto!", escreveu o craque, usando figurinhas de risada e outra que representava a sensação de insatisfação.

Neymar ironizou os comentários de Luiz Henrique | Foto: Reprodução/Instagram

Neymar não entra em campo desde o dia 1º de junho, na derrota do Santos por 1 a 0 para o Botafogo, antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes. Ele tem contrato com o Peixe até o fim deste mês, mas pode ainda renovar por pelo menos um ano. O craque ficou fora da primeira lista de Carlo Ancelotti na Seleção, mas o técnico afirma que ainda conta com o atleta de 33 anos.