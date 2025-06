Lamine Yamal inicia férias no Brasil e planeja encontro com Neymar

Lamine Yamal antes de desembarcar em São Paulo - Foto: Reprodução / Instagram / @lamineyamal

O atacante Lamine Yamal, de 17 anos, iniciou suas férias com destino ao Brasil. Em publicação nas redes sociais, o jogador do Barcelona revelou que ficará alguns dias em São Paulo e que um dos principais motivos da viagem é encontrar Neymar, seu grande ídolo.

“Chegando São Paulo”, escreveu o jovem, acompanhado de uma foto no aeroporto.

Fã declarado de Neymar desde a infância, Yamal já havia expressado sua admiração pelo camisa 10 do Santos em entrevista à CNN no início deste ano.

“Eu tinha cinco anos quando vi [Neymar] pela primeira vez no Santos, e depois sete quando o vi no Camp Nou. Foi incrível vê-lo jogar pelo Barcelona. Para mim, o Neymar sempre foi algo totalmente diferente. Ele é uma estrela e uma lenda do futebol”, afirmou.

Em julho de 2024, Yamal publicou uma foto com a camisa do Santos com o nome e o número de Neymar. Na ocasião, o clube paulista o convidou para conhecer a Vila Belmiro.

“Esta camisa é mesmo histórica, Yamal. Vamos te presentear com o novo Manto Sagrado. Se quiser, poderá recebê-la na Vila Belmiro e conhecer o Templo Sagrado do futebol mundial durante suas férias”, escreveu o Santos nas redes.

Temporada vitoriosa

Após a turbulenta saída de Xavi e a chegada de Hansi Flick, o Barcelona reencontrou o caminho das vitórias, tendo Yamal como protagonista ao lado de Pedri, Raphinha e Lewandowski. Em 2025, o clube conquistou Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Supercopa da Espanha, além de vencer o rival Real Madrid nos quatro confrontos da temporada.

Formado em La Masia desde os sete anos, Yamal estreou no time principal aos 15, em 2023. Atualmente, soma 25 gols e 34 assistências pelo Barcelona e já é titular na seleção da Espanha.

Em maio, renovou contrato com o clube até 2031. O novo acordo será formalizado quando ele completar 18 anos, em 13 de julho, e inclui multa rescisória de € 1,2 bilhão (cerca de R$ 6,4 bilhões).