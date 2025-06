Premiação do Mundial: veja por que europeus recebem mais que brasileiros

Fifa paga prêmio maior aos europeus no Mundial de Clubes - Foto: Orlando Ramirez/AFP

A Copa do Mundo de Clubes está bombando nos Estados Unidos! Com a participação de 32 equipes, incluindo Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, a competição garante premiações altas, principalmente para os clubes da Europa. Segundo o Conselho Técnico da Fifa, equipes do Velho Continente têm a oportunidade de faturar mais que as dos demais continentes.

Além do bônus por desempenho em cada fase, o Mundial tem estabelecidas cotas fixas apenas pela participação. É nessa divisão que se encontra a diferença, já que cada confederação possui uma premiação específica. Dentro dos países da UEFA, inclusive, ainda há clubes que faturam mais que outros.

Foi determinado pela Fifa que as cotas fixas para os europeus variam entre US$ 12,81 milhões (R$ 71 milhões) e US$ 38,19 milhões (R$ 211,8 milhões), a depender do ranking esportivo e comercial de cada clube. Para efeito de comparação, os clubes sul-americanos recebem US$ 15,21 milhões (R$ 84,3 milhões).

Já os representantes da África, Ásia e Concacaf, por outro lado, embolsam US$ 9,55 milhões (R$ 52,9 milhões). O campeão da Oceania recebe somente US$ 3,58 milhões (R$ 19,8 milhões).

Premiação de cotas fixas

Clubes da Europa - até US$ 38,19 mi (cerca de R$ 211,8 milhões)

Clubes da América do Sul - US$ 15,21 mi (cerca de R$ 84,3 milhões)

Clubes da América do Norte - US$ 9,55 mi (cerca de R$ 52,9 milhões)

Clubes da Ásia - US$ 9,55 mi (cerca de R$ 52,9 milhões)

Clubes da África - US$ 9,55 mi (cerca de R$ 52,9 milhões)

Clubes da Oceania - US$ 3,58 mi (cerca de R$ 19,8 milhões)

Premiação por desempenho esportivo

Fase de grupos

Vitória : US$ 2 mi (R$ 11 mi)

Empate : US$ 1 mi (R$ 5,5 mi)

Fases eliminatórias

Oitavas de final : US$ 7,5 mi (R$ 41,6 mi)

Quartas de final : US$ 13,125 mi (R$ 72,8 mi)

Semifinais : US$ 21 mi (R$ 116,5 mi)

Vice-campeão : US$ 30 mi (R$ 166 mi)

Campeão : US$ 40 mi adicionais (R$ 221 mi)

Entenda a diferença nas premiações

Mas afinal de contas, qual o motivo de existir essa grande diferença nas premiações por continente? De acordo com a Fifa, existem dois critérios que fizeram a entidade estabelecer maiores ganhos especialmente para equipes europeias: apelo comercial e equilíbrio interno.

Clubes europeus, em geral, garantem maior audiência e geram mais valor em transmissões, patrocínios e visibilidade para a Copa do Mundo. Além disso, se todos recebessem os mesmos valores, clubes de continentes com menor poder econômico — como África ou Ásia — poderiam causar um desequilíbrio financeiro em seus campeonatos locais. A ideia da Fifa é preservar a competitividade regional.