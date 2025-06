Saiba quanto Botafogo e Palmeiras faturaram após estreias no Mundial

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (esquerda) / Igor Jesus, atacante do Botafogo (direita) - Foto: Cesar Greco/Palmeiras e Vítor Silva/Botafogo

Os resultados de Palmeiras e Botafogo, neste último domingo, 15, na Copa do Mundo de Clubes da Fifa, renderam premiações milionárias. A vitória diante do Seattle Sounders, pelo placar de 2 a 1, garantiu 2 milhões de dólares (cerca de R$ 11 milhões) para o Glorioso, enquanto o Porcou levou 1 milhão de dólares (R$ 5,5 milhões) pelo empate sem gols com o Porto.

Essas premiações são concedidas pela Fifa durante a fase de grupos do Mundial. A entidade definiu que pagará 2 milhões de dólares por vitória e metade a cada empate. Já a partir do mata-mata, os valores serão ainda maiores e o campeão pode faturar até 125 milhões de dólares (pouco menos de R$ 690 milhões).

As equipes brasileiras, inclusive, já ganharam uma premiação inicial apenas pela participação na Copa do Mundo. Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo garantiram 15,21 milhões de dólares (R$ 83 milhões) desde que foram definidos na competição.

Premiação por fases do Mundial de Clubes 2025

Fase de grupos: 2 milhões de dólares por vitória e 1 milhão de dólares por empate

Oitavas de final: 7,5 milhões de dólares

Quartas de final: 13,125 milhões de dólares

Semifinais: 21 milhões de dólares

Vice-campeão: 30 milhões de dólares

Campeão: 40 milhões de dólares