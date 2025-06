Presidente de La Liga dispara: “O Mundial de Clubes precisa acabar”

Javier Tebas é crítico contumaz da realização da Copa do Mundo de Clubes da Fifa - Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP

A Copa do Mundo de Clubes da Fifa, na sua nova versão, segue atraindo olhares pelo mundo, mas também gera fortes críticas. O presidente da La Liga, Javier Tebas, foi categórico ao revelar seu posicionamento contra o torneio. Segundo o dirigente espanhol, seu objetivo é claro: "acabar com o Mundial de Clubes".

Durante um evento na ESADE Business School, em Madri, Tebas fez duras críticas ao formato e à própria existência da competição. Para ele, não há espaço no calendário internacional e tampouco sentido econômico para a manutenção do torneio.

“Meu objetivo é que não haja mais Mundiais de Clubes. Não há datas. Não faz falta outra competição. Não há mais dinheiro no mundo dos direitos audiovisuais. O que temos que fazer é manter o ecossistema do futebol e eliminar esse torneio. Temos que preservar a sustentabilidade do esporte”, declarou.

Tebas também não poupou críticas ao nível técnico das partidas, classificando os jogos como equivalentes a amistosos de pré-temporada, sem a intensidade esperada de competições oficiais.

“Não estou assistindo. Ontem vi um pouco do jogo do Chelsea e parecia um amistoso de verão. Não vi nenhuma intensidade nos 25 minutos que assisti”, comentou.

O dirigente ainda se posicionou sobre o possível impacto do Mundial no calendário de La Liga, já que Real Madrid e Atlético de Madrid estão disputando o torneio e cogitam pedir o adiamento do início da competição nacional.

“Há um acordo coletivo que prevê três semanas de férias. Pelo que sei, os clubes da Premier League e da Bundesliga vão começar normalmente. Se Real Madrid ou Atlético forem campeões ou chegarem às semifinais, vão ganhar 120 milhões de euros. E nós vamos ter que começar mais tarde porque estão cansados? Tudo bem. Mas temos que pensar nos outros clubes também. Eles pediram [adiamento], mas ainda não houve resposta”, explicou.

As críticas de Tebas se somam às preocupações de outros dirigentes e entidades sobre o aumento do número de jogos, a saturação do calendário e os limites físicos dos atletas.

Mundial de Clubes começou no último dia 14 de junho e terá sua grande final em 13 de julho, reunindo 32 clubes de diferentes continentes, no modelo semelhante à Copa do Mundo de seleções.