Botafogo surpreende PSG e assume liderança no Mundial de Clubes

Igor Jesus celebra o gol da vitória do Botafogo diante do Paris Saint-Germain - Foto: Vitor Silva / BFR

O Botafogo protagonizou uma das grandes surpresas do Mundial de Clubes da FIFA 2025. Na noite da última quarta-feira, 19, no estádio Rose Bowl, em Pasadena (EUA), o Alvinegro venceu o Paris Saint-Germain por 1 a 0 e assumiu a liderança do Grupo D da competição. O gol da vitória foi marcado por Igor Jesus, aos 35 minutos do primeiro tempo.

O time francês começou pressionando. Logo aos dois minutos, John fez uma grande defesa em finalização de Kvaratzkhelia. O atacante georgiano voltou a levar perigo pouco depois, com um chute que passou à frente do gol botafoguense. O PSG manteve a posse de bola e seguiu atacando, mas parou em uma defesa bem organizada do Botafogo.

Apesar do domínio inicial dos franceses, quem abriu o placar foi o time brasileiro. Após belo lançamento de Savarino, Igor Jesus ganhou na velocidade do zagueiro Pacho e finalizou rasteiro no canto, sem chances para o goleiro Donnarumma.



O Botafogo mostrou muita disciplina tática e eficiência defensiva, segurando o resultado até o apito final. A equipe carioca soube neutralizar as investidas de craques como Hakimi, Vitinha e Kvaratzkhelia, que pouco produziram no segundo tempo.

Na etapa final, o PSG tentou pressionar, mas encontrou dificuldades para furar a forte marcação do time comandado por Renato Paiva. O Botafogo, por sua vez, ainda teve chances de ampliar em contra-ataques puxados por Savarino e Igor Jesus.

Com o resultado, o Botafogo chega aos quatro pontos e lidera o Grupo D, ficando muito próximo da classificação às oitavas de final. O PSG, que venceu na estreia, precisará vencer seu próximo compromisso para garantir a vaga.

O Botafogo volta a campo na próxima rodada para enfrentar o Atlético de Madrid, em duelo que vale a liderança do grupo e vaga direta no mata-mata.