Paiva exalta atuação taticamente perfeita em vitória do Botafogo

Renato Paiva enalteceu a torcida e o comportamento do Botafogo na vitória histórica diante do PSG - Foto: Vítor Silva / Botafogo

O técnico Renato Paiva classificou como “taticamente perfeita” a atuação do Botafogo na vitória por 1 a 0 sobre o Paris Saint-Germain, na última quarta-feira, 19, no Rose Bowl, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Mundial de Clubes. Com o triunfo, o Alvinegro assumiu a liderança isolada do Grupo B e fez história ao quebrar um longo jejum de clubes sul-americanos contra europeus no torneio.

Com seis pontos em dois jogos, o Botafogo depende apenas de si para avançar às quartas de final. O próximo compromisso é diante do Atlético de Madrid, na última rodada da fase de grupos.

“Nós fizemos o PSG beber do seu próprio veneno. Hoje, fomos aquilo que o PSG costuma ser: uma verdadeira equipe. Atacamos todos, defendemos todos. Deslizamos todos para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. Era a única forma de nos igualarmos a eles”, declarou Paiva em coletiva.

Paiva destacou que a estratégia foi baseada na compactação, no jogo coletivo e em dobrar a marcação nos principais jogadores parisienses, sem apostar em marcação individua que, segundo ele, seria um erro fatal diante do poderio técnico do adversário.

“Fomos irrepreensíveis taticamente. Sabíamos que teríamos menos a bola, mas pedi que, quando a tivéssemos, os jogadores fossem eles mesmos, aplicando os princípios do treino. E eles foram. Isso me deixa um treinador absolutamente orgulhoso”, afirmou.

O treinador revelou, ainda, a mensagem passada na preleção. No último slide antes de sair para o estádio, colocou as imagens da taça da Liga dos Campeões e da Copa Libertadores lado a lado, reforçando o peso simbólico do confronto.

“Disse aos jogadores: ‘O mundo vai dizer que é quem ganhou a Champions contra quem ganhou a Libertadores. Mas não é. É contra este grupo que está aqui, que é diferente daquele que ganhou a Libertadores. E essa é a nossa maior vitória: sermos nós mesmos’”, revelou.

Renato Paiva também dedicou a vitória não só à torcida alvinegra, mas ao futebol brasileiro e a todos os profissionais que trabalham no país, sejam locais ou estrangeiros.

“Estou muito feliz pelo Brasil, pelo jogador brasileiro, pelo treinador brasileiro, e também pelos treinadores estrangeiros que trabalham aqui. Isso é histórico. A nossa torcida hoje está muito orgulhosa e isso, para mim, vale mais do que qualquer coisa”, declarou.

Apesar da vitória, o português não poupou elogios ao colega Luis Enrique e ao PSG, time que classificou como “o mais completo do mundo hoje”.

“Na minha opinião, vencemos a melhor equipe do mundo no momento. Não é pelo espetáculo, mas pela completude em todos os momentos do jogo. Tivemos que ser muitíssimo inteligentes. Analisamos muito os últimos jogos deles e sabíamos que, se deixássemos no mano a mano, seria uma catástrofe”, pontuou.

O treinador também destacou que a estratégia defensiva foi baseada em marcação por zona, sempre priorizando o suporte coletivo, evitando situações de inferioridade numérica.

“O cemitério do futebol está cheio de favoritos. A história mostrou isso mais uma vez”, finalizou.