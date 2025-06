Saiba quanto o Botafogo faturou na vitória contra o PSG no Mundial

Botafogo lidera o Grupo B da Copa do Mundo de Clubes e "engorda" os cofres com as premiações - Foto: Vítor Silva / Botafogo

A histórica vitória do Botafogo sobre o Paris Saint-Germain, por 1 a 0, não rendeu apenas prestígio e quebra de tabus. O resultado épico também garantiu um importante reforço financeiro aos cofres do clube. O valor referente à bonificação por vitória na fase de grupos do Mundial de Clubes da FIFA é de R$ 11 milhões.

Somando os prêmios pela participação no torneio, cerca de R$ 85 milhões, e os bônus por vitórias contra o Seattle Sounders e o PSG, o Alvinegro já assegura um total de R$ 112 milhões em premiações.

Mundial bilionário: premiações crescem

O formato da Copa do Mundo de Clubes se tornou altamente atrativo, principalmente pelos altos valores distribuídos. Só pela presença na competição, cada clube sul-americano garantiu 15,21 milhões de dólares, aproximadamente R$ 85 milhões.

A cada vitória na fase de grupos, são adicionados mais US$ 2 milhões, cerca de R$ 11 milhões. Empates valem US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhões). Assim, o Alvinegro, que venceu seus dois primeiros jogos, já soma 20,21 milhões de dólares, equivalente a R$ 112 milhões.

Além da liderança no Grupo B, o Botafogo já tem garantida uma premiação robusta. Se avançar para as oitavas, o valor pode chegar a quase R$ 160 milhões. E, caso o time mantenha o bom desempenho, o título pode render ao clube um total de até R$ 360 milhões, somando todas as fases.

O próximo compromisso do Alvinegro no Mundial será contra o Atlético de Madrid, em busca de assegurar a vaga nas fases eliminatórias, e mais milhões para os cofres de General Severiano.

Confira a tabela de premiação por desempenho:

Participação: US$ 15,21 milhões (R$ 85 milhões)

Vitória na fase de grupos: US$ 2 milhões por jogo (R$ 11 milhões)

Empate: US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhões)

Avançando nas fases eliminatórias, os valores sobem exponencialmente:

Oitavas de final: + US$ 7,5 milhões (R$ 46,26 milhões)

Quartas de final: + US$ 13,125 milhões (R$ 80,98 milhões)

Semifinal: + US$ 21 milhões (R$ 129,52 milhões)

Finalista: + US$ 30 milhões (R$ 185 milhões)

Campeão: + US$ 40 milhões (R$ 246,7 milhões)

Divisão por continente:

América do Sul: US$ 15,21 milhões (R$ 93,8 milhões)

Europa: entre US$ 12,81 mi e US$ 38,19 mi (de R$ 79 mi a R$ 235,5 mi)

América do Norte, Central e Caribe: US$ 9,55 mi (R$ 58,9 mi)

Ásia: US$ 9,55 mi (R$ 58,9 mi)

África: US$ 9,55 mi (R$ 58,9 mi)

Oceania: US$ 3,58 mi (R$ 22 mi)