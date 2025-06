Flamengo x Chelsea pelo Mundial: onde assistir e prováveis escalações

Bruno Henrique e Arrascaeta, jogadores do Flamengo - Foto: Divulgação | Flamengo

Um dos jogos mais esperados da Copa do Mundo de Clubes vai acontecer nesta sexta-feira, 20, e vale uma vaga nas oitavas de final da competição. Pela 2ª rodada do torneio, Flamengo e Chelsea se enfrentam às 15h, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

As duas equipes venceram na estreia e buscam a segunda vitória no torneio para garantir a classificação no mata-mata. Enquanto o Rubro-Negro bateu o Espérance, da Tunísia, por 2 a 0, os ingleses venceram o LAFC pelo mesmo placar e empataram na liderança do Grupo D.

Para a partida, o técnico Filipe Luís deve mudar a escalação em relação ao último jogo, deixando o centroavante Pedro no banco de reservas para dar uma oportunidade aos atacantes Bruno Henrique ou Gonzalo Plata. A mudança indica que o clube carioca deve apostar na velocidade do setor ofensivo diante do Chelsea, que possui o favoritismo ao seu lado.

O Flamengo deve entrar em campo com Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Gerson, Arrascaeta e Luiz Araújo; Pedro (Plata).

O Chelsea, por outro lado, pode ir ao campo com Robert Sanchez; James, Adarabioyo, Colwill e Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández, Pedro Neto, Palmer e Madueke; Nicolas Jackson.

O confronto vai ser transmitido pela TV Globo (pela TV Aberta), Sportv (TV Fechada) e CazéTV (via Streaming).