Mota faz alerta sobre venda de atacante: "Nenhum clube paga à vista"

Fábio Mota, presidente do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Em meio a pausa no calendário do futebol brasileiro durante o Mundial de Clubes, o Vitória vive um momento de reformulação no elenco. O clube baiano já acertou saídas de atletas, mas parte da torcida rubro-negra vive ansiedade pela chegada de novas contratações.

Uma das saídas que está próxima de ser oficializada é a de Janderson, vendido ao Göztepe por R$ 8,3 milhões, dinheiro que poderia ajudar nestas movimentações na janela de transferências. No entanto, de acordo com Fábio Mota, o Leão da Barra não recebe de imediato todo o valor da venda do atacante.

Em entrevista ao Globo Esporte BA, o presidente rubro-negro disse que todas as negociações no futebol são fechadas com pagamentos parcelados. O dirigente ainda detalhou outras vendas do Vitória que seguiram este modelo.

"A gente não recebe isso à vista. Tudo isso é parcelado. Janderson: um ano e meio. Wagner Leonardo: dois anos. Alisson [Santos]: dois anos", explicou.

Nenhum clube do Brasil ou do mundo vende jogador à vista. Fábio Mota - Presidente do Vitória

Mota também detalhou sobre outros lucros obtidos em vendas fechadas durante sua gestão. O presidente destacou que esse negócios exemplificam a maneira responsável como é conduzida a parte financeira do clube baiano.

“Compramos Wagner Leonardo por cinco e vendemos por 26. Alisson, que não queria mais jogar, recuperamos e vendemos por nove", finalizou.