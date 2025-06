Mota reconhece erro no planejamento e prioriza mercado internacional por reforços

Fábio Mota revelou situações de mercado do Vitória - Foto: Reprodução / TV Vitória

O Vitória segue atento ao mercado em busca de reforços para a sequência da temporada. Em entrevista concedida à TV Bahia, o presidente Fábio Mota detalhou o planejamento do Rubro-Negro para a janela de transferências. Ele reconheceu, no entanto, que o principal erro de planejamento no primeiro semestre foi a ausência de um centroavante.

“Ao meu ver, é o homem-gol. Antes de Kayser chegar, a gente ficou muito tempo sem ter uma referência, fazendo algumas experiências. No Campeonato Baiano, a gente fez muitos gols, mas não é parâmetro técnico para a temporada que vinha pela frente”, admitiu Mota.

O único centroavante de ofício no elenco era Janderson, que não conseguiu render como esperado no primeiro semestre. O camisa 39 foi negociado com o Göztepe, da Turquia. O dirigente detalhou os termos da venda, que está em fase final.

“Faltam pequenas burocracias entre Vitória, Botafogo e o clube, mas eu acho que o jogador inclusive já viajou. Com o clube, está tudo certo. Acho que até sexta a gente assina o contrato. O Vitória investiu em Janderson cerca de R$ 5,3 milhões e vai ficar com R$ 8,3 milhões da negociação”, revelou o presidente.

Com Renato Kayser agora como titular absoluto do time comandado por Thiago Carpini, a diretoria ainda busca reforços, principalmente para o ataque. O mercado internacional virou prioridade.

“Tem conversas avançadas, sim. Esperamos trazer quatro ou cinco atletas até o fechamento da janela, que é no dia 2 de setembro. A maioria pode ser estrangeiro. Primeiro, porque o mercado da América do Sul e da Europa tem mais opções. E, segundo, não tem jogador brasileiro. A verdade é essa. Me diga aí qual é o jogador brasileiro bom que está disponível. É uma dificuldade. E o que está disponível é muito caro”, explicou.

O mandatário ainda detalhou os setores considerados prioritários.

“Estamos focados no mercado internacional. A ideia é trazer três atacantes, dois meio-campistas e, talvez, mais um zagueiro pelo lado esquerdo”, completou.