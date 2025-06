Limpa no ataque: atacantes ex-Vitória são confirmados em novos clubes

Estádio Manoel Barradas, o Barradão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória vive um período de muitas mudanças no elenco, com mais dois jogadores confirmados em novos clubes. Conforme antecipado pelo Portal A TARDE, os atacantes Carlos Eduardo e Fábio Soares se transferiram para Mirassol e Ferroviária respectivamente, ambas equipes do interior paulista.

Apesar de ainda não ter sido oficialmente anunciado pelo Mirassol, Carlos Eduardo já teve seu contrato publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O jogador rescindiu amigavelmente com o Vitória após uma passagem sem destaque.

Carlos Eduardo vai defender o Mirassol | Foto: Reprodução/CBF

Fábio Soares, por outro lado, teve sua chegada confirmada oficialmente pela Ferroviária. A saída da jovem promessa da base rubro-negra já foi mais conturbada, pois ele viveu um imbróglio com a diretoria após não aceitar propostas para renovação de contrato.

Além de Carlos Eduardo e Fábio Soares, o Leão da Barra anunciou também as saídas do meia Bruno Xavier e do lateral-esquerdo Hugo. Outro que está com os dias contados é o atacante Janderson, que deve ter venda ao futebol turco concretizada em breve.

Com um elenco mais enxuto, o Vitória enfrenta o Cruzeiro nesta quinta-feira, 12, às 19h. A partida, válida pela 12ª rodada do Brasileirão, acontece no Barradão.