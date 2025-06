Vitória x Cruzeiro: confira a parcial de ingressos atualizada

Torcedor rubro-negro vai apoiar o Vitória diante do Cruzeiro no Barradão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Hoje é dia de Leão no Barradão. O Vitória recebe o Cruzeiro, logo mais às 19h, pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Essa será a última partida do Leão da Barra com a presença da galera rubro-negra antes da pausa para o Mundial de Clubes da Fifa.

Segundo apuração do Portal A TARDE no início da tarde desta quinta-feira, 12, já são mais de 15 mil torcedores colossais garantidos através de check-in feitos pelos sócios Sou Mais Vitória e na compra de ingressos avulsos.

Os ingressos para Vitória e Cruzeiro seguem à venda com preços entre R$ 100 e R$ 280. Mesmo com o fim do período de exclusividade, os sócios-torcedores ainda podem realizar o check-in normalmente.

Confira os valores:

Arquibancada: R$ 200 (inteira) / R$ 100 (meia)

Cadeira: R$ 280 (inteira) / R$ 140 (meia) Visitante: R$ 200 (inteira) / R$ 100 (meia)

Valores para sócios:

Sou Sócio Sem Fronteiras: R$ 36 (arquibancada) / R$ 54 (cadeira)

Sou Sócio Vermelho e Preto: R$ 48 (arquibancada) / R$ 72 (cadeira) Sócio Sou Um Nome Na História: R$ 24 (arquibancada) / R$ 36 (cadeira)

Os torcedores também podem adquirir os ingressos presencialmente em pontos físicos, disponíveis até as 20h do dia do jogo, conforme disponibilidade.

Pontos de venda físicos:

Shoppings:

Terça e quarta-feira: das 10h às 21h Quinta-feira: das 10h às 15h

Capemi:

Terça e quarta-feira: das 9h às 19h Quinta-feira: das 9h às 15h

Loja do Barradão:

Terça e quarta-feira: das 9h às 17h

Bilheteria do Barradão: