Grande fã, Lamine Yamal visita Neymar durante férias no Brasil

Neymar Jr. e Lamine Yamal - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Neymar Jr. recebeu uma visita ilustre nesta quinta-feira, 19: Lamine Yamal. De férias após o fim da temporada europeia, o atacante do Barcelona foi até a casa do craque brasileiro em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Através das redes sociais, Neymar publicou um vídeo de Yamal jogando futevôlei. O meia-atacante do Santos também aproveita férias durante a pausa no Campeonato Brasileiro, que foi paralisado em meio a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Yamal durante partida de futevôlei na casa de Neymar | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Yamal já declarou mais de uma vez ser fã de Neymar. No ano passado, por exemplo, o atacante de 17 anos publicou uma foto com a camisa que o brasileiro vestiu ainda na primeira passagem pelo Peixe.

Yamal utilizando camisa antiga de Neymar | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Curtindo o Brasil, Yamal esteve em São Paulo nesta última quarta-feira, 18, e foi visto em uma sorveteria no Beco do Batman, ponto turístico da capital paulista.

Neymar tem contrato com o Santos apenas até o fim deste mês, mas, segundo o portal ge.globo, tem renovação de contrato engatilhada. Os termos do contrato para a extensão até junho do ano que vem já estariam prontos.