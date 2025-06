Neymar "ficou perto" de jogar o Mundial de Clubes por clube brasileiro

Neymar em treinamento pelo Santos - Foto: Raul Baretta/Santos FC

Em conversas para renovar seu contrato com o Santos, que termina no final deste mês, Neymar revelou, nesta terça-feira, 17, que "ficou perto" de ser contratado pelo Fluminense para jogar a Copa do Mundo de Clubes.

Em jogo comemorativo realizado com influenciadores na Vila Belmiro, o atacante revelou conversas para reforçar o clube carioca, mas preferiu não ir para melhorar sua condição física. Recuperado de lesão, o brasileiro jogou por 126 minutos desde que voltou de uma contusão no músculo semimembranoso da coxa esquerda.

"Nessas conversas para jogar o Mundial, o Fluminense ficou bem perto de acontecer, mas preferi ficar para treinar um pouco mais, 100% eu estou fisicamente, mas eu quero ficar melhor ainda para eu voltar muito bem", afirmou o atleta.

Sem o reforço de Neymar, o Fluminense acertou a contratação somente do atacante Soteldo na janela de transferências de 10 dias para o Mundial de Clubes. O venezuelano, entretanto, sofreu uma lesão muscular de grau 2 e vai desfalcar o Tricolor na fase de grupos da competição.

O clube carioca começou confiante na Copa do Mundo após dominar o duelo contra o Borussia Dortmund, da Alemanha. O Fluminense desperdiçou muitas oportunidades e terminou apenas empatando em 0 a 0 na estreia do torneio.