Bahia Sub-17 vence o Atlético-MG em jogo com três pênaltis

Bahia Sub-17 - Foto: Divulgação I EC Bahia

O Bahia Sub-17 venceu o Atlético-MG nesta terça-feira, 17, pela 6ª rodada do Brasileirão da categoria, em uma partida que contou com três pênaltis marcados. Jogando no novo campo sintético do CT Evaristo de Macedo, os Pivetes de Aço deram show e fecharam o placar em 3 a 2, com gols de Lyan, Fábio Ryan e Victor Guilherme pelo Bahia, e dois de Cauã Soares pelo Galo.

O triunfo fez com que o Esquadrão subisse na tabela de classificação, empatando justamente com o Galo, em 12º. Voltando a vencer após três derrotas e um empate, o Tricolor assumiu a 15ª posição, com sete pontos acumulados até aqui.

O jogo

A partida já começou tão movimentada quanto ficaria até o final - com cinco minutos de jogo, veio o primeiro pênalti, marcado em cima de Andrew, do Bahia. Anthony cobrou a penalidade, mas o goleiro Samuel defendeu a cobrança.

Apenas quatro minutos depois, veio o primeiro gol do Bahia, com chute cruzado de Lyan. O próximo grande lance veio quase dez minutos depois, aos 17' do primeiro tempo, quando Rafael Martins mandou direto no goleiro tricolor Jampa.

Pouco tempo depois, Cauã igualou o placar em mais um pênalti, com o Bahia passando à frente mais uma vez no último minuto do segundo tempo, aos 47', com Fábio Ryan finalizando a assistência de Andrew.

A volta chegou com uma bola na trave de Jampa já com apenas um minuto de jogo, assustando o Bahia pelos pés de Mathias. Alguns minutos depois, no entanto, o Galo veria a vitória ainda mais distante - gol do Bahia aos 24', com Victor Guilherme finalizando o cruzamento de Bruno Ricardo.

Cinco minutos depois, o terceiro e último pênalti do jogo foi convertido em mais um gol para o Atlético-MG por Cauã Soares, fechando o placar em 3 a 2. A partida foi mais uma das que compõem uma temporada feliz para a equipe tricolor, que protagonizou a campanha destaque que levou o Bahia até a final da Copa do Brasil Sub-17, contra o Vasco, que chegou até os pênaltis responsáveis por tirar o título do Esquadrão.

Ficha técnica

Bahia x Atlético-MG - 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17

Bahia: Jampa, Bruno Ricardo, Alessandro, Ruan Victor, Victor Guilherme, Diego Silva (Emerson), Anthony (Keven), Emmanuel (Ryan Nascimento), Lyan (Jonatan Marinho), Andrew e Fábio Ryan (João Farias). Técnico: Leo Mendes.

Atlético-MG: Samuel Trindade, Samuel Rodrigues, Arthur, Xavier (Jonatas), Mathias (Assef), Dylan, Riquelme, Gomide (Samuel Deus), Caua Soares, Rafael Martins (Luiz Peu) e Mosquito (Gabriel Veneno). Técnico: Henrique Teixeira.

Local: CT Evaristo de Macedo, Salvador

Gols: Lyan aos 9' do primeiro tempo, Fábio Ryan aos 47' do primeiro tempo, Victor Guilherme aos 24' do segundo tempo (Bahia), Cauã Soares aos 18' do primeiro tempo e aos 29' do segundo tempo (Atlético-MG)

Cartões amarelos: Lyan, Andrew, Anthony (Bahia), Arthur e Gabriel Veneno (Atlético-MG)