Na mira do Bahia, goleiro sinaliza permanência no futebol europeu

Patrick Sequeira - Foto: BUDA MENDES/Getty Images via AFP

Alvo do Bahia na última janela de transferências, o goleiro Patrick Sequeira, do Casa Pia, deixou a entender que deve continuar no futebol europeu. Em meio ao interesse do Tricolor, o jogador de 26 anos valorizou o seu contrato, vigente até junho de 2027, mas deixou em aberto uma possível transferência no futuro.

Em entrevista com o portal 'A Bola', de Portugal, o atleta costarriquenho se mostrou feliz com seu momento atual e deu ênfase na sua continuidade defendendo o Casa Pia.

"Neste momento, tenho contrato com o Casa Pia por mais três anos e estou muito feliz aqui, mas no futebol nunca se sabe. Então… da minha parte, o que me cabe agora é seguir trabalhando e ajudando a equipe. Meu futuro está na Europa e preciso continuar me dedicando e fazendo a minha parte pelo clube", disse o goleiro.

Patrick Sequeira foi um dos destaques do Campeonato Português na última temporada e é alvo do Bahia desde a primeira janela de transferências do ano. O arqueiro disputa posição com a lenda Keylor Navas na seleção da Costa Rica, o que, para ele, é apenas uma "motivação".

Questionado sobre a possibilidade de continuar em Portugal, o jogador destacou a disputa pela Gold Cup, por sua seleção antes do início da próxima temporada, e deixou seu futuro em aberto.

Bem, vamos ver a próxima época, iremos passo a passo. Temos de continuar a trabalhar, eu terminar bem esta época [irá disputar a Gold Cup pela Costa Rica] e ver o que acontece na seguinte e depois veremos, há que trabalhar para isso pois esta liga é muito competitiva e forte", afirmou.