Na luta contra o Z-4, Atlético-GO demite treinador ex-Vitória

Na luta contra o rebaixamento, o Atlético-GO anunciou a demissão do técnico ex-Vitória, Vagner Mancini.

Mancini foi demitido ainda na noite de sábado, 3, após a goleada de 4 a 1 sofrida para o Botafogo. Ele se reuniu com o presidente Adson Batista e foi comunicado da decisão. Neste domingo, embarcou para São Paulo e deixou Goiânia.

Ao todo, foram apenas oito jogos (sete à beira do gramado) no comando do Atlético-GO e nenhuma vitória nesta segunda passagem pelo clube. Em situação muito complicada, o Dragão é lanterna da Série A com 12 pontos e apenas duas vitórias em 21 rodadas.



O escolhido para substituir Mancini é Umberto Louzer. O treinador desembarcou em Goiânia ainda na noite deste domingo , 4, e deve ser anunciado na segunda, 5, após o Atlético-GO oficializar a saída de Mancini.