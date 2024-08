Ceni cobra reação imediata: "Temos que buscar o objetivo traçado"

Rogério Ceni durante coletiva - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Após mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, desta vez para o Fluminense neste domingo, 4, o técnico Rogério Ceni reconheceu a necessidade de mudanças significativas no desempenho da equipe. Em sua declaração pós-jogo, Ceni destacou a importância de aprimoramentos tanto individuais, quanto coletivos, para reverter a fase ruim do Esquadrão.

"Temos que melhorar no individual e coletivo. Já mostramos coisas boas esse ano. Temos que voltar a vencer. Só somamos um ponto no segundo turno, é pouco. Temos que buscar o objetivo que foi traçado pelo clube e por nós", afirmou o treinador, visivelmente preocupado com a atual situação do time.

Leia mais:

Alvo do Bahia, Talles Magno deve reforçar rival na Série A

Everton Ribeiro sobre a má fase do Bahia: "rever os nossos conceitos"



O Bahia enfrenta um momento crítico na temporada, tendo acumulado apenas um ponto no segundo turno do Brasileirão. A pressão por resultados positivos aumenta à medida que o clube busca atingir os objetivos estabelecidos no início do ano.



Os próximos desafios do Esquadrão serão decisivos. Na Copa do Brasil, a equipe terá um confronto complicado contra o Botafogo, seguido pelo clássico Ba-Vi contra o Vitória, válido pela 22ª rodada do Brasileirão Série A.