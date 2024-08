Ceni admite momento ruim do Bahia: "Temos que voltar a jogar mais"

Rogério Ceni durante coletiva no Maracanã - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Com a derrota para o Fluminense, o Bahia ampliou a marca negativa de seis jogos sem vencer, sendo cinco deles pela Série A do Campeonato Brasileiro. Longe do G-4, a equipe vive sua pior fase sob o comando do técnico Rogério Ceni na temporada 2024. O comandante tricolor admite que o jogo coletivo da equipe está enfraquecido.

"Normalmente um volante mais marcador muda a característica do time. Hoje o Caio cansou e o De Pena entrou para fazer a função. A gente tinha Yago e De Pena, jogadores mais de construção. O time constrói bem, quando ganha é ótimo. Acho que é o todo que está produzindo abaixo, temos que voltar a jogar mais. Com esse mesmo meio de campo a gente ficou uma sequência boa sem sofrer gols. Agora nos últimos jogos sofremos gols em quase todos. Acho que não é necessário a presença de um volante, logicamente que ele vai te entregar uma maior proteção, mas acho que o conjunto como um todo é mais grave", pontuou.

Chamou a atenção a quantidade de passes errados do Bahia no confronto no Rio de Janeiro. Além disso, a equipe cometeu falhas de marcacção e não foi efetivo na frente, quando desperdiçou chances reais para marcar.



"Acho que é um pouco isso que acabei de responder. A gente tem que estar mais próximo na construção. Hoje o Luciano [Rodríguez] jogou mais por dentro, tentamos ser mais ofensivos, pesar um pouco mais a área. Acho que são muitos erros técnicos no jogo, passes simples. É um momento para se ter calma. É o nosso momento mais difícil na temporada. O time não tem produzido tão bem nos últimos jogos", disse Ceni.

O Esquadrão tem dois jogos em sequência na Arena Fonte Nova. O primeiro será na próxima quarta-feira, 7, contra o Botafogo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O segundo compromisso será no próximo domingo, 11, o clássico Ba-Vi, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da fase ruim, Ceni pede calma e espera a recuperação rápida da equipe.

"Agora temos um mata-mata pela frente, temos que ser inteligentes. E no final de semana tem o clássico, mas o momento é de olhar para dentro de nós e ver o que já produzimos durante este ano. Temos que reverter isso através da nossa atitude. Nesse momento não temos conseguido jogar. Falta um pouco de confiança, temos que reverter isso com nossa atitude antes de entrar no jogo", concluiu.