Everton Ribeiro sobre a má fase do Bahia: "rever os nossos conceitos"

Everton Ribeiro durante a partida contra o Fluminense - Foto: Celo Gil / EC Bahia

O Bahia vive seu pior momento na temporada 2024. Na tarde deste domingo, 4, o Esquadrão de Aço foi derrotado pelo Fluminense por 1 a 0, no Maracanã, em jogo válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com o revés, a equipe chega a marca negativa de seis jogos sem vencer.

Após a partida no Rio de Janeiro, o capitão Everton Ribeiro classificou a atuação da equipe como insuficiente e acredita que chegou o momento de planejar uma mudança de postura. Ele enalteceu que é hora de rever onde o time tem errado nos jogos.

"Acho que foi muito abaixo do que a gente pode, mas que o Fluminense fez um bom jogo. Temos que olhar para nós agora, esquecer um pouco a tabela do campeonato, ver o que a gente está errando. Ganhar mais os nossos duelos, acho que isso faltou hoje. A gente querer vencer mais o jogo, acreditar mais na gente. Temos que rever os nossos conceitos do que a gente está errando", disse o camisa 10 tricolor em entrevista ao canal Premiere.

O tricolor terá dois jogos decisivos na Arena Fonte Nova. Na próxima quarta-feira, 7, os comandados de Rogério Ceni encara o Botafogo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. E no domingo, 11, tem o clássico Ba-Vi, válido pela 22ª rodada do Brasileirão. Everton admite a má fase do time e pediu apoio da fiel torcida nos próximos compromissos em Salvador.

"E agora temos duas finais pela frente. Quarta-feira, em casa, precisamos do nosso torcedor. Sei que ele está chateado com a gente e com toda a razão, mas precisamos deles. Eles são a nossa força. Dentro de casa, a gente tem que contar com eles para não dar força nesse momento que a gente não está tão bem para reverter esse quadro e quarta-feira jogar a vida, sair classificado e depois voltar a pensar no Brasileiro para a gente voltar a pontuar para a gente não ter que se preocupar com a tabela e fazer o nosso melhor. Independente se é dentro ou fora a gente tem que voltar ao caminho dos três pontos que é o que a gente sempre busca", concluiu.

O Bahia e se distanciou do G-4 da Série A, com 32 pontos somados, quatro atrás do Fortaleza, atual quarto colocado.