Vai um, vem outro: Vitória encaminha contratação de goleiro do Sport

Thiago Couto, goleiro do Sport - Foto: Divulgação | Sport

Vitória e Sport devem fazer uma troca de goleiros. Após encaminhar o empréstimo de Gabriel Vasconcellos ao clube pernambucano, o Leão da Barra se movimentou rápido no mercado da bola e deve acertar a contratação do goleiro Thiago Couto, também por empréstimo.

De acordo com o portal NE 45, o arqueiro de 26 anos não participou dos treinamentos do Leão da Ilha nesta terça-feira, 17, e realizou um trabalho interno sob comando do treinador Daniel Paulista.

Com vínculo contratual com o Sport até o final de 2027, Thiago Couto foi contratado junto ao São Paulo na temporada passada em uma negociação que gira em torno de R$ 1,9 milhões por 50% dos direitos econômicos do jogador, que atuou emprestado no Juventude durante a Série B do Brasileiro de 2023.

Thiago Couto, goleiro do Sport | Foto: Divulgação | Sport

Após se destacar na equipe gaúcha, o goleiro teve pouco espaço na Ilha do Retiro e ficou na sombra do titular Caíque França. Com a camisa do clube pernambucano, o atleta disputou 12 partidas, sendo apenas quatro delas neste ano.