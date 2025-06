Vitória é notificado pela Fifa por dívida; saiba detalhes

Imagem ilustrativa - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

De férias em meio a parada para a Copa do Mundo de Clubes, o Vitória foi notificado pela Fifa por uma dívida em relação a contratação do lateral-direito Raúl Caceres. No entanto, segundo apurações do Portal A TARDE, o Leão da Barra não vai sofrer nenhum tipo de punição.

Em contato com fontes ligadas ao Vitória, o A TARDE apurou que o clube comprovou à Fifa que pagou integralmente o mecanismo de solidariedade ligado a transação do defensor paraguaio. Contudo, no site de registro da entidade, o transfer ban ainda consta.

Registro do Vitória no site de transfer ban da Fifa | Foto: Reprodução/Fifa

A dívida seria no valor de apenas R$1002,00, mas foi o suficiente para gerar a notificação. O clube baiano apresentou os comprovantes de pagamentos requeridos e garante já ter regularizado a situação.

O elenco do Vitória se reapresenta para voltar aos treinos no dia 27, uma sexta-feira. O Rubro-Negro volta a campo apenas no dia 12 de julho, contra o Internacional, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.