Meio-campista da Série A está na mira do Vitória; saiba quem é

Meia Calebe durante sua passagem pelo Fortaleza - Foto: Divulgação | Fortaleza EC

Com a aproximação da janela de transferências, o Vitória já se movimenta no mercado e tem seus alvos definidos. Um deles é o meia Calebe, que pertence ao Fortaleza, e que não deseja mais permanecer no Leão do Pici. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Pedro Sento Sé e confirmada pelo Portal A TARDE.

O Portal A TARDE apurou que as tratativas estão em andamento, com o modelo de negócio ainda sendo discutido. As partes avaliam se a transferência acontecerá por meio de empréstimo ou através da compra de parte dos direitos econômicos do jogador.

Além do rubro-negro baiano, o Juventude também demonstrou interesse no atleta, assim como um terceiro clube da Série A. Importante destacar que Calebe não completou os sete jogos no Brasileirão, o que o mantém apto a se transferir para qualquer outro time da Série A nesta janela.

O meia perdeu espaço sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda, sendo pouco utilizado ao longo da temporada. Segundo apuração do portal GE, o desejo de deixar o clube parte do próprio jogador, que busca mais oportunidades para atuar com frequência.

Em 2025, Calebe disputou 23 partidas, mas foi titular em apenas nove delas, somando compromissos no Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Libertadores e Série A. Sua última atuação pelo Fortaleza foi na derrota por 3 a 2 para o Santos, pela 12ª rodada do Brasileirão, quando entrou no segundo tempo e ficou em campo por 60 minutos.

Natural de Monte Azul Paulista-SP, o meia de 25 anos foi formado nas categorias de base de Inter de Bebedouro-SP, São Paulo e Atlético-MG, onde se profissionalizou. No Galo, começou a ganhar destaque antes de se transferir para o Fortaleza, em 2023.

Com a camisa do Leão do Pici, soma 96 partidas, nove gols e nove assistências. Entretanto, conviveu com algumas lesões nos últimos anos, que atrapalharam sua sequência. O contrato de Calebe com o Fortaleza vai até dezembro de 2026.