Marcone comenta saída de idealizador do Movimento Vitória SAF; veja

Marcone Amaral, deputado e ex-zagueiro do Vitória - Foto: Divulgação

O deputado estadual Marcone Amaral (PSD) comentou as atividades do Movimento Vitória SAF, falou sobre sua viagem ao Catar em busca de investidores para o Leão da Barra e também abordou a saída do advogado Daniel Barbosa, um dos fundadores do grupo, destacando o compromisso em ajudar o clube.

Segundo o parlamentar, que jogou mais de uma década no Oriente Médio e recebeu o título de cidadão catari, sua viagem em dezembro tem objetivos bem definidos: visitar membros da família real Al Thani, restabelecer projetos para o estado e, se autorizado, apresentar o Vitória a um grupo de investidores com capacidade de transformar a realidade do clube.

Minha viagem pode servir como um elo entre o Vitória e a Qatar Sports Investments (QSI), grupo que controla o Paris Saint-Germain e que tem know-how em gestão esportiva no mais alto nível mundial. Posso apresentar a eles o potencial do nosso clube, sua história, sua torcida apaixonada, a estrutura física e o potencial da divisão de base. Marcone Amaral

Marcone destacou que já mantém conversas preliminares com interlocutores ligados ao QSI e à família real Al Thani. Ele garante que "não se trata de aventureiros", mas sim de um grupo sério e "com disposição para investir".

“Não estamos falando de aventureiros ou de promessas vazias. O QSI é um grupo sólido e que já demonstrou ao mundo a seriedade com que encara seus projetos. O Vitória merece um parceiro desse nível, com perfil competidor, com disposição para investir na contratação de bons jogadores e conquistar títulos nacionais e internacionais”, reforçou.

O deputado frisou ainda que sua colaboração no MVSAF não se sobrepõe à autonomia do clube. “Sempre deixei claro: o clube precisa autorizar e chancelar qualquer negociação. Minha função aqui é abrir portas e colocar o Vitória na mesa com grandes investidores. Esse é o papel que me proponho a cumprir com muita responsabilidade, por amor ao clube e em gesto de gratidão por tudo o que o Vitória me proporcionou na vida”, afirmou.

Saída de Daniel Barbosa do MVSAF

Marcone também falou sobre a saída de Daniel Barbosa do Movimento Vitória SAF, explicando que o advogado decidiu se afastar em razão de compromissos pessoais e profissionais. O deputado fez questão de agradecer pela contribuição e desejou sucesso na nova fase.

“Daniel foi fundamental para o nascimento e fortalecimento desse movimento. Ele plantou uma semente que já está germinando. Respeitamos profundamente sua decisão, porque entendemos que a vida pessoal vem sempre em primeiro lugar. Mas temos certeza de que ele continuará torcendo, vibrando e contribuindo, mesmo que de forma indireta, para que o Vitória encontre o melhor caminho”, declarou.

Por fim, o ex-zagueiro reiterou que não tem qualquer interesse em atrapalhar a candidatura do atual presidente, Fábio Mota, e fez elogios à gestão administrativa do dirigente. Ressaltou, no entanto, que houve falhas na gestão do futebol durante os anos na Série A, que podem ser sanadas quando o clube tiver um investidor voltado para o futebol e os resultados em campo. O deputado pediu união da torcida e dos conselheiros para que a SAF seja tratada com seriedade e transparência.

“O Vitória precisa de todos nós neste momento. O clube é maior do que qualquer pessoa, maior do que qualquer vaidade. O que queremos é um futuro melhor para o Leão, com estabilidade financeira, estrutura profissional e um time forte. É isso que buscamos no Catar e é isso que queremos entregar ao nosso torcedor”, concluiu.