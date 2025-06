Vitória é top 10 mundial em uso de jogadores diferentes nos últimos 3 anos

Vitória utilizou 103 atletas no período de três anos - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória figura entre os dez clubes do mundo que mais utilizaram jogadores diferentes nas últimas três temporadas. É o que aponta um levantamento divulgado pelo CIES Football Observatory, instituto internacional especializado em dados do futebol.

O estudo leva em conta apenas partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro, independentemente da divisão, e comparou dados de equipes de 55 ligas ao redor do mundo.

De acordo com o levantamento, o rubro-negro baiano escalou 103 atletas diferentes entre as edições de 2022, 2023 e 2024 do Brasileirão, somando participações na Série C, Série B e atualmente na Série A. Esse número coloca o clube na 6ª posição do ranking mundial, empatado com o Independiente Rivadavia, da Argentina.

Além do Vitória, outros dois nordestinos aparecem no top-10: o Ceará, com 109 jogadores utilizados, ocupa a 4ª colocação geral e lidera entre os clubes da região. Já o Sport fecha a lista, em 10º lugar, com 101 atletas diferentes no período analisado.

O dado evidencia o alto nível de rotatividade de elencos no futebol brasileiro, seja por reformulações, trocas constantes de comissão técnica, dificuldades financeiras ou estratégias de mercado.

Brasileiros no ranking global

Além dos três nordestinos, o Juventude, líder do levantamento com 119 jogadores diferentes, e o Santos, na 7ª colocação com 102, são os outros representantes brasileiros no top-10.

Confira o ranking dos 10 clubes que mais utilizaram jogadores no mundo (2022-2024)

1- Juventude (Brasil) – 119 jogadores

2- Central Córdoba (Argentina) – 117

3- Zamora FC (Venezuela) – 116

4- Ceará (Brasil) – 109

5- Independiente Rivadavia (Argentina) – 103

6- Vitória (Brasil) – 103

7- Santos (Brasil) – 102

8- Gloria Buzău (Romênia) – 102

9- CA Aldosivi (Argentina) – 101

10- Sport (Brasil) – 101