Goleiro do Vitória tem negociações avançadas com adversário nordestino

Goleiro Gabriel Vasconcellos está de saída do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

De saída após não conseguir vaga no time titular do Vitória, o goleiro Gabriel Vasconcellos, de 32 anos, tem conversas em andamento para se transferir ao Sport, equipe adversária do Leão da Barra no Campeonato Brasileiro e Copa do Nordeste. Antes da parada para o Mundial de Clubes, o atleta estava afastado dos treinos no CT Manoel Pontes Tanajura.

De acordo com o ge.globo, Gabriel tem negociações avançadas com o time pernambucano. O Portal A TARDE procurou o Vitória e questionou sobre o goleiro, mas o clube afirmou que não vai comentar sobre movimentações na janela. A contratação do arqueiro seria por empréstimo.

Ainda segundo a reportagem, Gabriel tem previsão de chegada no Recife já na manhã desta sexta-feira, 20. A concretização do negócio dependeria apenas da realização de exames médicos no clube.

Com a camisa do Leão da Barra, Gabriel Vasconcellos disputou somente seis jogos, sendo apenas um pelo Campeonato Brasileiro. Foram três partidas pelo Campeonato Baiano e mais duas pela Copa do Nordeste.