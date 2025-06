Goleiro do Vitória é alvo de clube europeu e deve sair em breve; saiba

Gabriel durante a vitória do Leão da Barra contra o Fortaleza, pela Copa do Nordeste - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

De saída do Vitória, o goleiro Gabriel deve deixar o clube por empréstimo em breve. Conforme informações apuradas pelo Portal MASSA!, o jogador de 32 anos interessa principalmente ao Lecce, equipe italiana que busca repatriá-lo após uma passagem entre 2019 e 2022.

Reserva de Lucas Arcanjo e sem espaço no Leão da Barra, Gabriel também é disputado por clubes como Juventude e Sport, última equipe que surgiu como interessada. O Grêmio, que já tinha consultado o goleiro anteriormente, agora só observa a situação.

O Vitória avalia uma liberação do goleiro por empréstimo, que tem contrato até 2028. A tendência é que o martelo seja batido nos próximos dias. Procurado pela reportagem do MASSA!, o presidente Fábio Mota preferiu não comentar sobre a negociação.

Com a camisa do Leão da Barra, Gabriel Vasconcellos disputou apenas seis jogos, sendo apenas um pelo Campeonato Brasileiro. Foram três partidas pelo Campeonato Baiano e mais duas pela Copa do Nordeste.