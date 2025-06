Atacante ex-Bahia é titular na Copa do Mundo por clube africano

Arthur Sales, atacante ex-Bahia - Foto: Divulgação

O atacante Arthur Sales não se destacou muito na sua passagem pelo Bahia em 2023, mas vai jogar a Copa do Mundo de Clubes. Aos 22 anos, o jogador atualmente defende o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e iniciará o confronto diante do Ulsan HD, da Coreia do Sul, entre os titulares.

Revelado pelo Vasco da Gama, o atacante foi emprestado ao Tricolor em 2023, onde recebeu poucas oportunidades e marcou quatro gols em 14 partidas no retorno do Tricolor à Série A do Brasileiro. Pouco aproveitado, o jogador deixou o Esquadrão de Aço no meio da temporada para retornar ao Lommel SK, da Bélgica.



No clube sul-africano desde julho de 2024, o atleta vive a melhor temporada de sua carreira, com nove gols e nove assistências em 38 jogos. Pelo Lommel SK, na temporada passada, o atleta marcou 10 gols e três assistências na segunda divisão belga, no clube que pertence ao Grupo City.



O Mamelodi Sundowns se classificou para a Copa do Mundo de Clubes pelo ranking da CAF Champions League, garantindo uma das vagas da África. A equipe integra o Grupo F ao lado de Fluminense, Borussia Dortmund e Ulsan HD.