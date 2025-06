Enquete: o Botafogo consegue vencer o PSG no Mundial de Clubes?

Igor Jesus pelo Botafogo no Mundial de Clubes - Foto: AFP

O Brasil inteiro está de olho nos quatro brasileiros no Mundial de Clubes da Fifa. Há quase uma semana, Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Fluminense encontram os principais clubes do cenário mundial, atingindo diferentes resultados.

Entre Porto, Espérance, Borussia Dortmund, Seattle Sounders, Al Ahly, Chelsea e Ulsan Hyundai, talvez o adversário mais esperado pelos brasileiros seja o que enfrenta o Botafogo nesta quinta-feira, 19, às 22h - o Paris Saint-Germain.

Campeão da Champions League e principal europeu da temporada, o clube francês venceu o Atlético de Madrid por 4 a 0 na primeira rodada do campeonato, e chega para encontrar um Botafogo que também venceu seu jogo de estreia, contra o Seattle Sounders, por 2 a 1. Com isso, o confronto entre os dois define a liderança do grupo B.

A partida entre Botafogo e PSG acontecerá no Rose Bowl, em Los Angeles, com transmissão pela Cazé TV pelo Disney+, e pela TV Globo.