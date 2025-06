Real Madrid tem sequência histórica quebrada no Mundial de Clubes

Tropeço do Real Madrid contra o Al Hilal fez um tabu histórico ser quebrado - Foto: Megan Briggs / AFP

O Real Madrid viu cair uma das sequências mais impressionantes da história do Mundial de Clubes da FIFA. Na estreia da edição de 2025, nos Estados Unidos, o time espanhol ficou no 1 a 1 com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, e quebrou um tabu que já durava incríveis 25 anos.

Foi a primeira vez desde o ano 2000 que o Real não venceu uma partida válida por um Mundial de Clubes. Até então, eram oito vitórias seguidas, contando as campanhas perfeitas nos títulos de 2014, 2016, 2017, 2018 e 2022, além de estreias bem-sucedidas.

Última vez sem vitória do Real em mundiais foi em solo brasileiro

O último time que conseguiu evitar uma vitória do Real Madrid no Mundial foi o Corinthians, no histórico empate em 2 a 2, no dia 7 de janeiro de 2000, no Morumbi, pela primeira fase do Mundial de Clubes da FIFA daquele ano.

Naquele jogo, o francês Nicolas Anelka marcou dois gols para os merengues, enquanto o baiano Edílson, o “Capetinha”, também fez dois e garantiu o empate. O resultado foi fundamental para o Timão se classificar à final, onde depois se sagrou campeão mundial em cima do Vasco, nos pênaltis.

Sequência perfeita que chega ao fim

Depois daquele empate em 2000, o Real Madrid ficou muitos anos longe do Mundial. Voltou a disputar o torneio em 2014, no Marrocos, já no formato atual, e de lá para cá venceu todos os jogos que disputou na competição, até este tropeço contra o Al-Hilal.

O Real Madrid volta a campo no próximo domingo, 22, às 16h, contra o Pachuca, pela segunda rodada do Grupo H. Se vencer, tem situação encaminhada para a classificação às oitavas de final do Mundial de Clubes. No mesmo grupo, o RB Salzburg lidera após vitória por 2 a 1 sobre o próprio time mexicano.

Veja a sequência do Real Madrid no Mundial desde 2014:

2014:

Real Madrid 4x0 Cruz Azul (semifinal)

Real Madrid 2x0 San Lorenzo (final)

2016:

Real Madrid 2x0 América-MEX (semifinal)

Real Madrid 4x2 Kashima Antlers (final)

2017:

Real Madrid 2x1 Al-Jazira (semifinal)

Real Madrid 1x0 Grêmio (final)

2018:

Real Madrid 3x1 Kashima Antlers (semifinal)

Real Madrid 4x1 Al-Ain (final)

2022:

Real Madrid 4x1 Al Ahly (semifinal)