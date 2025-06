Real Madrid passa aperto e empata com o Al-Hilal na estreia no Mundial

Al Hilal e Real Madrid - Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Mundial de Clubes, confrontos inusitados e resultados surpreendentes - o Grupo H estreou já com uma partida impressionante entre Real Madrid e Al-Hilal no Hard Rock Stadium, em Miami. Com estreantes de ambos os lados, gol de novato, pênalti defendido e sufoco do Madrid, o placar que terminou em 1 a 1 desenhou histórias interessantes.

De um lado, Xabi Alonso volta ao Real após sair do clube como jogador em 2014, se tornando treinador e liderando os madridistas pela primeira vez. Do lado saudita, Simone Inzaghi, técnico que comandou a Inter de Milão rumo à final da Champions League nessa temporada, estreia à frente do Al-Hilal.

O resultado entrou para a lista das "vitórias europeias" que não se concretizaram, com até mesmo pênalti do Real Madrid sendo defendido por Bono, goleiro do Al-Hilal.

O jogo

O Al-Hilal chegou já mostrando que não abaixaria a cabeça para o Real Madrid - aos nove minutos do primeiro tempo, o primeiro quase gol dos sauditas veio de um chute para fora do baiano Marcos Leonardo, após receber um passe acidental de Salem Al-Dawsari.

A bola não entrou, mas não demorou até que o próximo susto chegasse. Aos 18 minutos, o brasileiro Renan Lodi mandou na rede, mas teve impedimento marcado e gol anulado pela arbitragem.

Ameaçou, não fez, e o Real reagiu. Aos 33 minutos, o novato Gonzalo García recebeu um passe rasteiro do brasileiro Rodrygo e mandou meio embaralhado para dentro do gol, marcando o primeiro do Madrid na Copa do Mundo de Clubes.

A alegria, no entanto, não durou muito. Foram necessários apenas cinco minutos para que Asencio puxasse Marcos Leonardo dentro da área, gerando um pênalti convertido por Rúben Neves - tudo igual no placar.

Na volta do intervalo, o esquema seguiu parecido, com o Real Madrid tentando e o Al-Hilal resistindo. No finalzinho, nos acréscimos, um pênalti foi marcado em favor do clube merengue, e o goleiro Bono se consagrou herói da partida para os sauditas ao defender a bola de Valverde.

Ficha Técnica

Real Madrid 1 x 1 Al-Hilal - Fase de grupos do Mundial de Clubes

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold (Lucas Vázquez), Asencio (Guler), Huijsen e Fran García; Valverde, Tchouaméni e Bellingham (Modric); Vini Jr (Muñoz), Rodrygo (Brahim Díaz) e Gonzalo García. Técnico: Xabi Alonso.

Al-Hilal: Bono; João Canedo (Hamad Al-Yami), Tambakti, Koulibaly e Renan Lodi (Al-Juwayr); Rúben Neves, Nasser Al-Dawsari (Kanno) e Milinkovic-Savic; Salem Al-Dawsari, Malcom (Al-Qahtani) e Marcos Leonardo (Al-Harbi). Técnico: Simone Inzaghi.

Local: Hard Rock Stadium, Miami, Estados Unidos

Gols: Gonzalo García aos 33 minutos do primeiro tempo e Rúben Neves aos 40 minutos do primeiro tempo

Cartão amarelo: Vini Jr (Real Madrid), Rúben Neves, Al-Qahtani e Al-Harbi (Al-Hilal)

