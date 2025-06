Sergio Ramos se torna o jogador mais velho a marcar no Mundial de Clubes

Sergio Ramos marca para o Monterrey contra a Inter de Milão no Mundial de Clubes - Foto: Reprodução / Instagram / Sérgio Ramos

O zagueiro espanhol Sergio Ramos mostra que nasceu para disputar grandes jogos. Aos 39 anos, com a camisa do Monterrey, o zagueiro espanhol balançou as redes contra a Inter de Milão, fazendo história no Mundial de Clubes 2025.

Com o tento, ele se torna o jogador mais velho a marcar em toda a história na competição, superando Toninho Cerezo, que detinha o recorde desde 1993, quando marcou pelo São Paulo na antiga Copa Intercontinental, aos 38 anos. O ranking conta com os argentinos Otamendi e Di María, ambos com 37 anos, que defendemo Benfica.

Com passagens brilhantes por Sevilla, Real Madrid, PSG e agora no Monterrey, Ramos segue empilhando marcas. Além dos títulos de Mundial, Champions, Eurocopa e Copa do Mundo, ele agora é oficialmente o jogador mais velho a marcar no Mundial de Clubes, na era antiga e na atual edição expandida da FIFA.

"O futebol me deu tudo, estou eternamente agradecido, não terei como agradecer tudo que ganhei a nível profissional e pessoal. O futebol deve servir para educar também. Creio que a ilusão eu mantenho, essa motivação diária. Ir ao ginásio, cuidar da alimentação, da família, cada vez custa mais, mas o futebol nos premia com esse tipo de torneio. Nunca se sabe o que pode acontecer, quero aproveitar esses últimos anos que me restam de futebol. E teremos tempo para tudo depois", disse Ramos após a partida contra a Inter.

Lista dos jogadores mais velhos a marcar no Mundial de Clubes:

1- Sergio Ramos – 39 anos (Monterrey)