Mundial de Clubes: Monterrey surpreende e empata com a Inter de Milão

O veterano espanhol Sergio Ramos marou o gol do Monterrey diante da Inter de Milão - Foto: Reprodução / Instagram / @rayados

Monterrey e Internazionale de Milão fecharam a primeira rodada do Grupo E da Copa do Mundo de Clubes. O favoritismo do vice-campeão europeu ficou no papel. Os mexicanos surpreenderam, abriram o placar e seguraram a pressão da Inter para garantir um empate em 1 a 1 na noite da última terça-feira, 17, no Rose Bowl Stadium, em Los Angeles (EUA).

Com gol de Sergio Ramos, os mexicanos saíram na frente, mas cederam o empate ainda no primeiro tempo, quando Lautaro Martínez marcou para os italianos.

Monterrey sai na frente, mas Inter reage rápido

O início foi de equilíbrio, mas a bola parada apareceu como arma dos mexicanos. Aos 25 minutos, Óliver Torres cobrou escanteio com precisão, e o veterano Sergio Ramos, livre, subiu para testar no canto e abrir o placar: 1 a 0 para o Monterrey.

A Inter tentou responder com Esposito, mas parou no goleiro Andrada, que fez defesa segura. A insistência italiana teve efeito aos 42 minutos. Em jogada ensaiada de falta, Carlos Augusto cruzou na medida, e Lautaro Martínez apareceu para empurrar para o fundo da rede: 1 a 1.

Trave salva a Inter e mexicanos quase aprontam mais

O segundo tempo foi aberto, com chances para os dois lados. A Inter apostou em jogadas rápidas pelos lados, mas errou nas finalizações. Logo no início, Barella recebeu livre na área e desperdiçou.

O Monterrey quase voltou a liderar quando Sergio Canales acertou um belo chute de fora da área e carimbou a trave do goleiro Sommer, que ficou apenas torcendo.

Na reta final, o time mexicano ainda assustou com Deossa, que finalizou cruzado com perigo. A Inter tentou pressionar, principalmente com Thuram, que entrou bem no jogo, mas não conseguiu transformar o volume em gol da virada.

Grupo embolado e clima de decisão na próxima rodada

Com o empate, a Inter de Milão e o Monterrey somam um ponto cada. O River Plate lidera o grupo com três, após a vitória sobre o Urawa Reds, que segue zerado. A segunda rodada será decisiva para as pretensões das equipes, que ainda brigam por vaga no mata-mata do Mundial.

FICHA DO JOGO

MONTERREY 1 x 1 INTER DE MILÃO

1ª rodada - Grupo E - Copa do Mundo de Clubes

17/06/2025 – 22h (de Brasília)

Rose Bowl Stadium – Los Angeles (EUA)

Gols: Sergio Ramos, aos 25 min do 1º tempo (Monterrey) e Lautaro Martínez, aos 42 min do 1º tempo (Inter de Milão)

Cartões amarelos: Jorge Rodríguez (Monterrey) e Asllani, Barella e Lautaro Martínez (Inter de Milão)

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (BRA)

Assistentes: Bruno Boschilia (BRA) e Bruno Pires (BRA)

Escalações:

Monterrey (Técnico: Domènec Torrent)

Andrada; Medina, Sergio Ramos, Guzmán; Chávez (Aguirre), Jorge Rodríguez, Óliver Torres (Deossa), Canales (Rojas), Arteaga; Ocampos (Cortizo), Berterame (Ambríz).

Inter de Milão (Técnico: Cristian Chivu)

Sommer; Pavard (Luís Henrique), Acerbi, Bastoni; Darmian; Barella, Asllani (Sučić), Mkhtaryan (Zalewski), Carlos Augusto (Dimarco); Esposito (Thuram), Lautaro Martínez.