River Plate bate Urawa Reds e sai na frente no grupo da Inter de Milão

O futebol sul-americano conquistou sua terceira vitória na Copa do Mundo de Clubes nesta terça-feira, 17. Na estreia do Grupo E, o River Plate dominou o Urawa Reds, do Japão, venceu por 3 a 1 e saiu na frente no grupo da Inter de Milão, atual vice-campeão da Uefa Champions League.

O resultado representa o sexto jogo de um clube da América do Sul no Mundial de Clubes, que agora somam três triunfos e três empates, com 67% de aproveitamento. Mais cedo, o Fluminense cresceu para cima do Borussia Dortmund, mas não conseguiu abrir o placar e ficou no 0 a 0 com a equipe alemã.

Com sua primeira vitória na bagagem, o River Plate agora espera o resultado do duelo entre Monterrey, do México, e Inter de Milão, para encerrar a priemeira rodada do Grupo E na Copa do Mundo. As equipes se enfrentam às 22h desta terça-feira, 17.

O jogo

O time argentino dominou as ações no primeiro tempo da partida disputada em Seattle. Aos 7 minutos, Driussi girou sobre o marcador e chutou com força de perna esquerda, acertando a trave. Pouco depois, aos 11, Mastantuono conduziu pela direita, puxou para o meio e encontrou Acuña na esquerda, que cruzou com precisão para Colidio cabecear firme e abrir o placar no Lumen Field.

Após o gol, a equipe de Buenos Aires adotou uma postura mais cautelosa, priorizando a troca de passes na defesa e controlando o ritmo da partida, sem ser ameaçada pelos japoneses. O Urawa até balançou as redes aos 31 minutos, com Hoibraaten de cabeça, mas o lance foi anulado por impedimento.

O segundo tempo manteve o ritmo da etapa inicial, com o River Plate dominando as ações e o Urawa Reds recuado. Logo aos 2 minutos, o zagueiro Hoibraaten errou na hora de recuar a bola, e Driussi se antecipou ao goleiro para marcar de cabeça. No entanto, o atacante argentino acabou se lesionando no lance, torceu o tornozelo e precisou ser substituído.

A partir daí, o time japonês se soltou mais e passou a incomodar a defesa argentina. Aos 11 minutos, Matsuo converteu um pênalti e diminuiu a vantagem. O Urawa Reds cresceu na partida em busca do empate, mas acabou sofrendo o golpe final. Aos 29, Meza aproveitou a falha do brasileiro Danilo Boza e marcou de cabeça, garantindo a vitória por 3 a 1 para o River Plate.