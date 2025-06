Manchester City vence a estreia no Mundial com gol no primeiro minuto

Manchester City e Wydad Casablanca - Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Manchester City no Mundial de Clubes, primeiros três pontos anotados na conta dos ingleses e Grupo G oficialmente inaugurado - tudo isso aconteceu na partida contra o Wydad Casablanca disputada nesta quarta-feira, 18, no Lincoln Financial Field, Filadélfia. Com o placar final fechado em 2 a 0, a partida teve como principal destaque o gol-relâmpago feito pelo City, marcando pela primeira vez com apenas um minuto de bola rolando.

Os dois times vem grandes de seus países - no primeiro e último mundial que disputou, em 2023/24, o City ficou com o troféu. Já o Wydad chega como campeão do Marrocos, tendo vencido o Campeonato Nacional 22 vezes e chegado ao Mundial três vezes contando com a Copa do Mundo de Clubes de 2025.

As classificações iniciais do grupo serão definidas ainda hoje à noite, 22h, quando Juventus e Al-Ain protagonizarem o segundo confronto da chave no Mundial.

O jogo

City e Wydad já começou com força total - bastou um lance e um minuto de jogo para que os citizens marcassem o primeiro, abrindo o placar com Foden convertendo um rebote vindo do goleiro Benabid diretamente para o meio da área. No entanto, o decorrer do jogo mostrou que a diferença entre ingleses e marroquinos não seria tão grande em campo, com um jogo mais apertado do que o esperado.

Ainda que o City tenha se destacado ao longo de todo o primeiro tempo, pressionando mais, o Casablanca conseguiu emplacar algumas boas jogadas, sendo a maioria pelos pés de Lorch. Uma das maiores chances veio antes mesmo do segundo gol do Manchester, com um drible em Vitor Reis que quase deu certo para o Wydad.

Quem não faz, toma, e a regra não falhou. Aos 41 minutos, mais um gol do City, dessa vez vindo de um escanteio diretamente na finalização de Doku. Na volta do intervalo, sem gols - mas com um vermelho marcante em campo.

Rico Lewis, lateral-direito do City, acertou o rosto de Obeng com o pé em uma dividida, e foi expulso de campo aos 42 minutos do segundo tempo. Após contestar um pouco a decisão do árbitro, saiu das quatro linhas, e os ingleses se seguraram até os acréscimos com um homem a menos.

Ficha Técnica

Manchester City x Wydad Casablanca - Fase de grupos do Mundial de Clubes

Manchester City: Ederson; Rico Lewis, Vitor Reis, Aké e O'Reilly; Reijnders, Cherki (Haaland) e Foden (Rodri); Savinho (Matheus Nunes), Marmoush (Gundogan) e Doku (Oscar Bobb). Técnico: Pep Guardiola.

Wydad Casablanca: Benabid; Moufi, Guilherme Ferreira, Boutouil, Meijers (Moutaraji) e Moufid; Moubarik, Zemraoui (Malsa), Amrabat (Obeng) e Lorch; Mailula (Rayhi). Técnico: Mohamed Benhachem.

Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia, Estados Unidos

Gols: Foden aos 1' do primeiro tempo e Doku aos 41' do primeiro tempo

Cartão amarelo: Mailula (Wydad)

Cartão vermelho: Rico Lewis (City)