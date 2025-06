Real Madrid e Manchester City estreiam no Mundial nesta quarta; veja onde assistir

COPA DO MUNDO DE CLUBES

Vini Jr,. Bellingham e Mbappé comandam o Real Madrid na Copa do Mundo de Clubes - Foto: Reprodução / Instagram / @realmadrid

A primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da FIFA 2025 se encerra nesta quarta-feira, 18, com dois dos principais favoritos ao título estreando. Os poderosos Real Madrid, da Espanha, e Manchester City, da Inglaterra, vão a campo nos Estados Unidos.

Além das estreias de City e Real, a rodada também terá outros dois confrontos: Pachuca x RB Salzburg e Al-Ain x Juventus, completando a jornada de grupos G e H.

Real Madrid encara Al-Hilal em Miami

O Real Madrid faz sua estreia diante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, às 16h, no Hard Rock Stadium, em Miami. O confronto marca a reedição da final do Mundial de 2022, quando os espanhóis venceram os sauditas por 5 a 3.

O time que será agoracomandado pelo espanhol Xabi Alonso, chega com força máxima, com destaques como Kylian Mbappé, recém-contratado, além de nomes já conhecidos, como Vinicius Júnior, Rodrygo, Bellingham e Modric.

Já o Al-Hilal, campeão da Ásia, aposta na sua base experiente e conta com os brasileiros Malcom, Renan Lodi, Kaio Cesar e Marcos Leonardo, além de nomes como Neyef Al-Abid e o sérvio Sergej Milinkovic-Savic.

Manchester City enfrenta o Wydad Casablanca na Filadélfia

Mais cedo, às 13h, o Manchester City, sob comando de Pep Guardiola, encara o Wydad Casablanca, do Marrocos, no Lincoln Financial Field, na cidade de Filadélfia.

O City, chega com praticamente todo seu elenco titular, incluindo estrelas como Erling Haaland, Phil Foden, Bernardo Silva e Ederson.

Wydad, por sua vez, tenta surpreender e repetir feitos históricos de clubes africanos no torneio, como o Al-Ahly, semifinalista em 2023.

Confira a programação completa dos jogos desta quarta-feira (18):

13h – Manchester City x Wydad Casablanca

Lincoln Financial Field (Filadélfia)

Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming), Cazé TV (YouTube) e DAZN (streaming).

16h – Real Madrid x Al-Hilal

Hard Rock Stadium (Miami)

Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming), Cazé TV (YouTube) e DAZN (streaming)

19h – Pachuca x RB Salzburg

TQL Stadium (Cincinnati)

Onde assistir: SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming), Cazé TV (YouTube) e DAZN (streaming)

22h – Al-Ain x Juventus

Audi Field (Washington)

Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming), Cazé TV (YouTube) e DAZN (streaming)