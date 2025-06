Saiba quem são os jogadores mais bem pagos do Mundial de Clubes

Lionel Messi pelo Inter Miami - Foto: (Foto: Brennan Asplen / AFP

Além das premiações que somam mais de cinco bilhões e meio de reais, o Mundial de Clubes vem movimentando também os salários altíssimos de alguns jogadores. No top 5 dos mais bem pagos no torneio, aparece até mesmo um brasileiro, faturando no clube com maior receita do mundo.

Somando os salários dos cinco mais bem pagos, os números passam de dois bilhões de reais pagos somente em 2024, unindo valores fixos, bônus, publicidade, licenciamento, acordos com clubes, patrocínios e negócios próprios.

Na lista, a liderança pertence a Messi, craque argentino que defende o Inter Miami. No clube estadunidense, o atacante recebe R$ 745 milhões por mês (sendo 60 milhões de dólares em salário e bônus 75 milhões de dólares em acordos comerciais), configurando o salário mais caro do Mundial.

Logo abaixo, aparece Kylian Mbappé, francês que defende o Real Madrid, clube mais "rico" do Mundial de Clubes. No Madrid, ele recebe cerca de R$ 494 milhões mensais, sendo 70 milhões de dólares por salário e outros 20 por valores adicionais.

Em seguida, é a vez do Manchester City gastar dinheiro - pagando 48 milhões de dólares em salário para Erling Haaland, o valor somado com os 14 milhões adicionais chega a 340 milhões de reais recebidos pelo norueguês.

Fechando o top 4, chega o Brasil. Único brasileiro na lista, Vinicius Júnior recebe 40 milhões de dólares como salário para jogar pelo Real Madrid, além de 15 milhões extras por valores adicionais. Assim, soma cerca de 302 milhões de reais mensais.

O último a integrar o top 5 é Harry Kane, inglês que joga pelo Bayern de Munique. Com salário de 29 milhões de dólares e extras em 10 milhões, Kane soma em torno de 214 milhões de reais.

Dados apurados pela Forbes