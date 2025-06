RB Salzburg vence Pachuca e lidera grupo do Real Madrid

Oscar Gloukh marca golaço e abre caminho para a vitória do RB Salzburg - Foto: Paul Ellis / AFP

O RB Salzburg estreou com vitória no Mundial de Clubes 2025. A equipe austríaca bateu o Pachuca, do México, por 2 a 1, em partida disputada na noite da última quarta-feira, 18, no TQL Stadium, em Ohio (EUA). O duelo foi marcado por uma longa paralisação de mais de 1h30 devido à tempestade na região.

O Salzburg abriu o placar ainda no primeiro tempo, com um belo chute colocado de Oscar Gloukh, aos 42 minutos. Antes disso, os mexicanos criaram boas chances, principalmente com Rondón, que parou no goleiro e no travessão.

Na volta do intervalo, o jogo foi interrompido aos 9 minutos do segundo tempo por risco de raios e tempestade. Quando retornou, o Pachuca aproveitou melhor o momento e empatou em cobrança de falta de Bryan González, aos 11 minutos.

O Salzburg, no entanto, não se abateu e buscou a vitória. Aos 31, Karim Onisiwo, que saiu do banco, subiu mais que a defesa mexicana e fez de cabeça o gol que garantiu os três pontos aos austríacos.

Nos minutos finais, os mexicanos pressionaram, principalmente com o brasileiro John Kennedy, mas não conseguiram furar a defesa bem postada do Salzburg.

Com a vitória, o RB Salzburg lidera o Grupo H, com três pontos. Real Madrid e Al-Hilal aparecem na sequência, com um ponto cada, após o empate entre eles. O Pachuca amarga a última posição, sem pontuar.

Próximos jogos do grupo

Pachuca x Real Madrid – Domingo (22), às 16h, na Carolina do Norte

RB Salzburg x Al-Hilal – Domingo (22), às 19h, no Audi Field, em Washington