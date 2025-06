Palmeiras bate Al Ahly e pode encerrar rodada do Mundial na liderança

Jogadores do Palmeiras comemoram gol de Flaco López - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Deu Porco! O Palmeiras venceu o Al Ahly-EGI nesta quinta-feira, 19, por 2 a 0, pela fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. A partida foi realizada no MetLife Stadium, em Nova Jérsei, nos Estados Unidos. O resultado dá a chance do time paulista terminar a rodada na liderança do Grupo A.

Após um primeiro tempo mais disputado, o Verdão embalou na segunda etapa e construiu a vantagem com bom domínio das ações. Os gols palmeirenses foram marcados por Abou Ali (contra), aos 4 minutos, enquanto Flaco López fechou a conta aos 14.

Devido às condições climáticas na cidade norte-americana, o jogo chegou a ser parado logo depois do segundo gol e só retornou após quase 50 minutos de interrupção. Foi a terceira partida do Mundial que precisou ser paralisada por causa do risco de tempestades.

Com a vitória, a equipe comandada por Abel Ferreira chega aos quatro pontos e assume momentaneamente a primeira posição da chave. Se não houver vencedor no confronto entre Porto e Inter Miami, o Palmeiras não poderá ser ultrapassado pelos adversários.

Vitor Roque foi titular na vitória palmeirense | Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O Verdão finaliza sua participação na fase de grupos às 22h da segunda-feira, 23. A equipe paulista enfrenta o norte-americano Inter Miami, de Lionel Messi, no Hard Rock Stadium, em Miami.