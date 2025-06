Saiba onde assistir PSG x Botafogo e Palmeiras x Al Ahly pelo Mundial

Paris Saint-Germain - Foto: Divulgação | PSG

Após estrearem com empates sem gols, Palmeiras e Al Ahly voltam a campo nesta quinta-feira, 19, às 13h, pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo de Clubes. Mais tarde às 22h, o PSG encara o Botafogo na busca pela liderança do Grupo B.

O time brasileiro empatou com o Porto na estreia, enquanto os egípcios ficaram no 0 a 0 contra o Inter Miami. Com apenas um ponto somado para cada lado, o resultado deste duelo pode praticamente selar uma eliminação na fase de grupos.

Será o terceiro encontro entre Palmeiras e Al Ahly na história do Mundial. Em 2020, o clube egípcio levou a melhor nos pênaltis após empate no tempo normal, na disputa pelo terceiro lugar. Já em 2021, o Verdão deu o troco ao vencer por 2 a 0 na semifinal, avançando à decisão contra o Chelsea.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira deve repetir a escalação da estreia, sem baixas por lesão ou suspensão. Já o Al Ahly, comandado por Marcel Koller, não poderá contar com o meio-campista Emam Ashour, lesionado no ombro.

Prováveis escalações:

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez e Murilo; Felipe Anderson, Aníbal Moreno, Richard Ríos e Piquerez; Estêvão, Vitor Roque e Maurício. Técnico: Abel Ferreira.

Al Ahly: El-Shenawy; Hany, Dari, Ibrahim e Koka; Romdhane, Attia, Fathi e Zizo; Abou e Trezeguet. Técnico: Marcel Koller.

Transmissão: Globo, SporTV, Globoplay, CazéTV (YouTube) e DAZN.

PSG x Botafogo

Mais tarde, às 22h, Botafogo e Paris Saint-Germain se enfrentam no Rose Bowl, em Los Angeles, pela segunda rodada do Grupo B do Mundial de Clubes da Fifa. O jogo terá transmissão pela Cazé TV, disponível sem custo adicional no Disney+, e pela TV Globo.

As duas equipes chegam embaladas após vitória na rodada de abertura. O Alvinegro bateu o Seattle Sounders por 2 a 1, enquanto os franceses golearam o Atlético de Madrid por 4 a 0.

A missão do Botafogo será frear o favoritismo do PSG, atual campeão europeu. O técnico Renato Paiva deve manter a base do time que venceu na estreia, com a entrada de Cuiabano no ataque.

A provável escalação tem: John, Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Artur, Cuiabano e Igor Jesus.

Já o PSG, comandado por Luis Enrique, ainda não terá Dembélé, em recuperação de lesão, mas pode contar com o retorno de Barcola, ausente na estreia.

A formação provável tem: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Fabián Ruiz e Vitinha; Doué, Kvaratskhelia e Gonçalo Ramos.