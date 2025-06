Nova TV Vitória+ terá treinos ao vivo, sorteios e bastidores; entenda

TV Vitória+ - Foto: Divulgação | ECVitória

O Vitória anunciou oficialmente nesta quarta-feira, 18, o lançamento da TV Vitória +, um novo projeto de conteúdos exclusivos. A iniciativa, que funciona como um clube de membros no YouTube, oferece acesso a bastidores, sorteios e entrevistas inéditas.

A novidade faz parte do projeto de expansão da tradicional TV Vitória, canal institucional do clube no YouTube, que atualmente conta mais de 190 mil inscritos. Os planos do clube de membros já estão disponíveis, com valores promocionais de lançamento: o Plano Arquibancada custa R$ 3,99 por mês e o Plano Cadeira, R$ 11,99.

Os assinantes terão acesso a transmissões ao vivo de treinos com interação, câmeras exclusivas nos atletas durante atividades, séries especiais de bastidores, entrevistas com jogadores e ex-atletas, além de sorteios mensais de camisas, visitas ao vestiário, acesso VIP aos treinos, entre outros benefícios.

Além dos conteúdos esportivos, a TV Vitória + também abre espaço para mostrar os bastidores institucionais do clube. O torcedor poderá conhecer melhor os departamentos jurídico, financeiro e de recursos humanos, bem como acompanhar projetos sociais como o “Vitória Cidadania”. Os membros também terão recursos extras, como emojis personalizados, enquetes e a possibilidade de enviar perguntas e desafios para os atletas.

“A TV Vitória + representa uma nova etapa na relação do clube com a nossa Nação. É um canal direto, transparente e inovador, onde o Rubro-Negro pode viver o Vitória mais de perto, com conteúdo exclusivo e uma experiência única”, afirmou Michelle Duran, coordenadora da TV Vitória.

A adesão já está disponível diretamente no canal oficial do clube no YouTube, por meio do botão “Seja membro”. Os conteúdos exclusivos começam a ser publicados no dia 1º de julho de 2025.