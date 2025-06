Fábio Mota diz que Lucas Arcanjo deve ser vendido no fim da temporada

Goleiro Lucas Arcanjo, titular do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Reformulando seu elenco para a temporada 2025, o Vitória também já pensa no futuro. Uma das movimentações confirmadas é a saída do goleiro Gabriel Vasconcellos em conjunto com a chegada de Thiago Couto, jogadores da mesma posição. No entanto, segundo o presidente Fábio Mota, o titular absoluto Lucas Arcanjo deve deixar o clube em 2026.

De acordo com o mandatário, o planejamento do Leão da Barra é trazer Gabriel de volta após o empréstimo para o Sport. O goleiro que foi reserva em quase toda a temporada é visto como substituto imediato de Arcanjo, que, de acordo com Mota, tende a ser negociado.

A tendência é que ele [Lucas Arcanjo] seja vendido no fim do ano. Ele precisa também, ele quer, assim como o Vitória. Fábio Mota - Presidente do Vitória

"Gabriel treina muito, muito profissional. Jogador do Vitória, tem contrato por mais dois anos, mas a gente tem o melhor goleiro do Brasil: Lucas Arcanjo. Desperta interesse de muitos clubes, do Brasil e de fora. (...) Gabriel tem contrato longo de três anos já pensando na substituição de Lucas, já que a gente não tem jogador experiente como Lucas. Gabriel está sendo emprestado para o Sport, volta no fim do ano para ser goleiro do Vitória", disse o presidente rubro-negro ao ge.globo.

Goleiro Gabriel Vasconcellos está de saída do Vitória | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Um dos destaques do Vitória na temporada, Lucas Arcanjo acumula 208 jogos com a camisa rubro-negra. Revelado na Toca do Leão, o goleiro foi peça chave nos títulos da Série B de 2023 e Campeonato Baiano de 2024.

De férias, o elenco rubro-negro se reapresenta para voltar aos treinos no dia 27, uma sexta-feira. O Rubro-Negro volta a campo apenas no dia 12 de julho, contra o Internacional, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.