Ex-jogador do Vitória é preso em ação que apreendeu 187 kg de maconha

Mateus Gonçalves, ex-jogador do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Ex-jogador do Vitória e destaque nas finais do Campeonato Baiano de 2024, Mateus Gonçalves, que defendeu nesta temporada o Athletic-MG, foi preso em uma ação policial no estado do Mato Grosso do Sul, onde foram apreendidos 187 kg de maconha. O atacante e mais três pessoas são acusadas de envolvimento com o tráfico de drogas e associação criminosa.

Apelidado pela torcida rubro-negra como 'Pastor', o jogador de 30 anos era conhecido por ser religioso e compartilhar mensagens da bíblia. No entanto, seu perfil na rede social Instagram está atualmente desativado.

Mateus teria sido encontrado em um carro modelo HB20, ao lado de um homem identificado como Luiz Henrique Pereira. Os dois estariam atuando como “batedores” de um outro veículo — um VW Taos — onde a droga apreendida estava sendo transportada em 202 tabletes. Joice Costa e Moisés Martins também foram presos.

Durante a abordagem, os policiais ainda teriam encontrado um rádio comunicador no carro em que Mateus Gonçalves estava, sintonizado na mesma frequência do veículo que transportava a droga.

Os carros, a maconha e os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Juti-MS, onde ficaram à disposição da Justiça.