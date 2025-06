Com Bahia e sem Vitória, CBF inicia modelo de Fair Play Financeiro

Samir Xaud, presidente da CBF - Foto: Divulgação | CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai iniciar a construção do primeiro modelo de Fair Play Financeiro no futebol brasileiro. Com adesão do Bahia e outros 27 clubes e oito federações, a entidade entregará, em até 90 dias após a primeira reunião, a proposta final do Regulamento do Sistema de Sustentabilidade Financeira (SSF).

Da Série A do Campeonato Brasileiro, 15 clubes confirmaram a participação nesse processo, com o Vitória sendo uma das cinco equipes da primeira divisão que não foram citadas pela CBF em pronunciamento oficial. O primeiro encontro comandado pelo Grupo de Trabalho (GT) será realizado logo após a Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

"A adesão ao Grupo de Trabalho para elaboração do Regulamento do Sistema de Sustentabilidade Financeira (SSF), nome oficial do projeto, mostra que não só o assunto é prioridade, mas que sua construção terá a marca coletiva que a atual gestão projeta para o futebol brasileiro. Amparado em dois pilares fundamentais, transparência e respeito ao diálogo, a iniciativa pretende mudar a cultura de gestão do futebol brasileiro a partir da organização financeira", escreveu a CBF em nota oficial.

Confira os clubes que confirmaram participação:

Série A: Bahia, Botafogo, Bragantino, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Palmeiras, Santos, São Paulo, Sport e Vasco da Gama;

Série B: América-MG, Athletico, Avaí, Botafogo-SP, Chapecoense, CRB, Ferroviária, Goiás, Grêmio Novorizontino, Paysandu, Remo e Volta Redonda;

“Nossa gestão será marcada por enfrentar com seriedade os problemas estruturais do nosso futebol. E, para isso, é fundamental criar um ambiente mais equilibrado e responsável financeiramente. Esse engajamento mostra que estamos no caminho certo: construindo juntos um futebol mais sólido e sustentável”, afirmou o presidente Samor Xaud.

Além das equipes, as federações de Alagoas, Amapá, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Santa Catarina e Sergipe também confirmaram a participação.

“Nos próximos dias, vamos concluir a composição do grupo com base nas manifestações recebidas, sempre buscando pluralidade e equilíbrio regional. A participação de todos será essencial para que possamos construir, com legitimidade e excelência técnica, um regulamento que fortaleça o nosso esporte. O futebol brasileiro precisa urgentemente de responsabilidade financeira. Não temos mais tempo a perder”, disse Ricardo do GT, Ricardo Gluck Paul.

Além da CBF, a Conmebol também se movimentou para implementar o Fair Play Financeiro em suas competições. No evento que celebrou a reeleição do presidente Alejandro Domínguez, o dirigente destacou a importância de "cuidar muito bem da saúde do nosso futebol".