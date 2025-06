Fair play financeiro vai ser implementado pela Conmebol para os clubes

Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol - Foto: Divulgação | Conmebol

Não é só a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que planeja implementar o fair play financeiro para seus clubes. Na tarde desta quinta-feira, 12, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, anunciou durante o evento, que coroou a sua eleição para mais um mandato à frente da entidade, que pretende adotar esse modelo de controle para os times que disputam competições sul-americanas.

O dirigente destacou a necessidade de aplicar regras de controle de gastos para que as dívidas não cresçam na mesma proporção das receitas e premiações aos clubes, que devem sofrer um aumento para as próximas edições. Prazos e o nível de detalhamento do projeto, no entanto, ainda não foram divulgados.

"Temos que cuidar muito bem da saúde do nosso futebol. De nada serve ou vai servir gerar dinheiro e investir, com os clubes ficando cada vez mais endividados. Então, o próximo passo é inovar e implementar o fair play financeiro. É tempo que a história mude. Não queremos clubes endividados", afirmou Alejandro Domínguez.

De acordo com o UOL, a CBF também demonstrou interesse em implementar o fair play financeiro e trabalha com a ideia de elaborar o conceito em até 90 dias. Um trabalho específico para o caso, inclusive, foi instituído com o intuito de estruturar a preocupação com a sustentabilidade financeira dos clubes brasileiros, mencionando "riscos" às contas dos times.

"Queremos clubes fortes. Queremos que se invista o dinheiro na logística que nos vai assegurar o futuro. Trabalhando juntos, podemos sonhar, solidificar as bases e as condições dos nossos clubes e associações membro", completou o presidente da Conmebol.

Alejandro Domínguez foi reeleito o presidente da entidade na tarde desta quinta-feira, 12, no congresso da entidade e permanecerá no cargo para o período de 2027 a 2031. O evento também contou com a participação de Samir Xaud, presidente da CBF.