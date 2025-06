Bahia divulga relacionados com retornos de Lucho e Iago

Bahia conta com reforços para jogo-chave contra o Bragantino - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Para o último jogo do Bahia no primeiro semestre do ano, o técnico Rogério Ceni relacionou 25 atletas. O Esquadrão entra em campo logo mais, às 19h, contra o Red Bull Bragantino, em duelo de seis pontos na luta por uma vaga no G-6 do Campeonato Brasileiro, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

As novidades são o retorno de Iago Borduchi, que volta a figurar na relação após uma cirurgia para correção do nariz, e o atacante Luciano ‘Lucho’ Rodríguez, que integrou a delegação tricolor após retornar da Data Fifa sem entrar em campo pelo Uruguai.

Veja a lista completa:

Goleiros: Marcos Felipe, Ronaldo e Danilo Fernandes;

Laterais: Gilberto, Santiago Arias, Luciano Juba, Iago Borduchi e Zé Guilherme;

Zagueiros: David Duarte, Gabriel Xavier, Fredi e Ramos Mingo;

Meio-campistas: Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly, Rodrigo Nestor, Everton Ribeiro, Michel Araujo, Acevedo;

Atacantes:Ademir, Tiago, Willian José, Erick Pulga, Kayky e Luciano Rodriguez.