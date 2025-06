Bahia não vence fora de casa há pouco mais de um mês; veja números

Bahia marcou apenas um gol e sofreu outros sete nos últimos cinco jogos como visitante - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O Bahia encara o RB Bragantino na noite desta quinta-feira, 12, às 19h, em Bragança Paulista, com dois objetivos definidos: voltar ao grupo dos seis primeiros colocados da Série A e encerrar uma incômoda sequência de derrotas fora de casa. O confronto é válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Caso vença, o Esquadrão não só reforça sua presença no topo da tabela como também quebra um jejum que já dura mais de um mês. A última vitória longe de Salvador aconteceu no final de abril, contra o Paysandu, em Belém, pela Copa do Brasil. Desde então, o time acumulou cinco derrotas consecutivas atuando como visitante, sendo três delas em diferentes competições.

Tropeços em sequência e ineficiência ofensiva

De lá para cá, o Tricolor foi superado por Flamengo, Atlético Nacional (COL), Grêmio, Internacional e Confiança. Nesses confrontos, marcou apenas um gol, na eliminação para o Inter na Libertadores, e sofreu sete. O desempenho ofensivo foi abaixo do esperado, e a defesa, por sua vez, falhou em manter a consistência vista nos jogos em casa.

A partida mais recente como visitante foi contra o Confiança, pela Copa do Nordeste, em Aracaju. Na ocasião, o Bahia optou por escalar um time sub-20, com exceção do goleiro Danilo Fernandes, e acabou derrotado por 2 a 0, no Estádio Batistão.



Apesar da sequência negativa, o Bahia segue bem posicionado na tabela, ocupando a 7ª colocação com 18 pontos, mesma pontuação do Botafogo, que tem um jogo a menos. Já o RB Bragantino vive momento sólido e aparece em 3º, com 23 pontos.

O duelo direto pode marcar uma virada de chave para o Tricolor, que mira a pausa para o Mundial de Clubes dentro do G-6, zona que garante vaga na próxima edição da Libertadores.

Confira os últimos resultados do Bahia fora de casa:

Flamengo 1 x 0 Bahia – Brasileirão

Atlético Nacional (COL) 1 x 0 Bahia – Libertadores

Grêmio 1 x 0 Bahia – Brasileirão

Internacional 2 x 1 Bahia – Libertadores

Confiança 2 x 0 Bahia – Copa do Nordeste