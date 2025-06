CBF inicia processo para estabelecer fair play financeiro no Brasil

Presidente Samir Xaud assinou a portaria nesta segunda-feira - Foto: Divulgação/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) iniciou o processo para implementar um modelo de fair play financeiro no futebol nacional. Segundo o UOL, o presidente Samir Xaud assinou a portaria nesta segunda-feira, 9. O sistema de controle é amplamente utilizado na Europa e gera diversos debates no Brasil.

De acordo com a reportagem, o objetivo da CBF é elaborar o fair play em até 90 dias. Foi instituído um grupo de trabalho específico para o caso. O texto do documento daria a entender sobre a preocupação da confederação com a sustentabilidade financeira dos clubes. A entidade teria mencionado "riscos" relacionados às contas dos times.

Ainda conforme o UOL, Ricardo Paulo, vice-presidente da CBF na nova gestão, é o principal nome deste novo grupo, que terá como prioridade a responsabilidade fiscal dos clubes brasileiros, através do Regulamento do Sistema de Sustentabilidade Financeira (SSF).

Os clubes terão cinco dias para manifestar seu interesse de participar do grupo de trabalho. Se houver um número muito grande, o próprio Ricardo Paulo vai determinar quem serão os participantes. Com a composição estabelecida, haverá 90 dias para formalizar a proposta do novo regulamento para a presidência.